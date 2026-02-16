La extraña historia de la aparición de "varios cientos" de pakistaníes socialistas en Cataluña

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, hablamos de inmigración, fiscalidad, pensiones, demografía... El debate del año. Y, además, el reciente anuncio de una regularización masiva ha reabierto la cuestión de la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico. En esta ocasión, Nuria Richart y Domingo Soriano no estaban solos. Les acompañó otro polemista de primer nivel, José García Domínguez, columnista desde hace más de una década en Libertad Digital.

Casi al acabar el programa, Pepe pregunta: "¿Sabes lo que pasa con los pakistaníes y el PSOE?". Desvela una curiosa historia, que "se está investigando", sobre cómo Jaume Collboni consigue ser el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona. Según desvela García Domínguez "un empresario pakistaní de estos de los supermercados inscribió a varios centenares de pakistaníes inmigrantes en el censo de simpatizantes". Barcelona, cuenta el invitado, está lleno de este tipo de establecimientos.