Sánchez promete ahora 23.000 millones para levantar 15.000 viviendas al año con su fondo soberano

El pasado 15 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación del Fondo soberano España Crece, un nuevo instrumento financiero con el que el Ejecutivo busca prolongar más allá de 2026 el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos, que concluye este año tras su implementación en 2020 para contrarrestar los efectos de la COVID-19.

Sánchez explicó que el fondo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Con esta base, el Gobierno aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros adicionales, combinando capital privado y deuda.

Durante el acto de presentación, en el que también participaron el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, Pedro Sánchez ha anunciado que el Fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda y hacer frente a la crisis habitacional, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

Se trata de una nueva promesa del presidente, que hace un mes presentó, con gran despliegue mediático, el "arranque del nuevo barrio" Campamento con más de 10.000 viviendas recordando que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya prometió en febrero de 2006 10.700 viviendas en Campamento en un plazo máximo de cuatro años. Sin embargo, un mes después, el terreno permanece sin cambios.

Con este fondo, el Gobierno centra ahora su atención en atraer inversión privada, pese a sus constantes críticas a la educación y sanidad privadas, a las que califica de "chiringuitos" y "negocietes". "El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de acceder a una vivienda", ha asegurado Sánchez durante el acto de este lunes.

"Yo creo que hoy damos un paso muy importante para convertir el capital reputacional de nuestro país, que lo tenemos, en capital financiero. A mi juicio no hay mejor activo que ser español o española en estos momentos, visto como está el mundo, con mayor convicción lo digo", ha defendido Sánchez, que se presenta como líder del progresismo europeo frente a Estados Unidos.

El fondo operará a través de préstamos, avales e instrumentos de capital para dirigir el dinero público hacia nueve sectores que el Gobierno considera "clave": vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento y seguridad.