Sumar tacha de "retrógrada" la prohibición del burka y carga contra Vox y el PP

Sumar, la formación de extrema izquierda liderada por Yolanda Díaz, ha denunciado la medida impulsada por Vox, el partido de Santiago Abascal, que busca prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha avanzado que su grupo parlamentario votará en contra en el Congreso de la proposición de ley "retrógrada" de Vox y ha criticado al Partido Popular por mostrar su apoyo a esta propuesta, ya que a su juicio, evidencia sin "pudor ni vergüenza" su intención de lograr acuerdos con Vox para futuros gobiernos.

En rueda de prensa este lunes, Lara Hernández ha avanzado que la formación de Yolanda Díaz mostrará su oposición a esta proposición de Vox que le parece "completamente retrógrada" y que atenta contra la libertad de expresión, de culto y la "dignidad" de las mujeres, a las que a su juicio la formación de Santiago Abascal quiere volver a meter "dentro de casa".

La coordinadora de Sumar también ha hecho hincapié en las últimas declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, favorables a acuerdos con Vox "no deben sorprender, dado que llevan tiempo avisando que el Partido Popular es rehén de la extrema derecha, que ha perdido el norte y que no tiene ningún rumbo político más que lo que señala Santiago Abascal". "El Partido Popular no tiene más hoja de ruta que destruir la democracia en nuestro país y hacerlo de la mano de aquellos que explícitamente lo han puesto encima de la mesa, como es la extrema derecha", ha advertido Hernández.

Por tanto, ha lamentado que los populares apoyen la iniciativa de Vox sobre el burka al insistir en que "niega la dignidad de las mujeres", "niega el derecho a la libertad de expresión y a la religión". "Dice mucho del caos ideológico y político que tiene el Partido Popular", ha concluido.