El PP cubre cuatro estatuas femeninas en Barcelona para pedir la prohibición de burkas y niqabs

El PP de Barcelona ha emprendido una campaña gráfica en contra del uso de burkas y niqabs en lugares públicos consistente en tapar con esas prendas cuatro de las estatuas femeninas más emblemáticas de la Ciudad Condal. Se trata de esculturas como "Dona amb Ocell" (Mujer con Pájaro") de Joan Miró, "Dama del Paraigua", de Joan Roig, "Carmela", de Jaume Plensa y "La deessa" (La diosa), de Josep Clarà. Están emplazadas en el parque Joan Miró, el parque de la Ciutadella, el exterior del Palau de la Música y la plaza de Cataluña, respectivamente.

La iniciativa se ha llevado a cabo utilizando la inteligencia artificial y con ella el PP barcelonés quiere subrayar que la prohibición de estas prendas es necesaria para preservar la dignidad, la igualdad y la libertad de las mujeres.

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha recordado que el año pasado propuso que esta prohibición se incorporase a la Ordenanza de Civismo de Barcelona, una iniciativa que fue rechazada por el gobierno municipal.

Cárceles de tela

"No podemos mirar hacia otro lado ante una realidad que atenta contra los valores más básicos de una sociedad libre e igualitaria. No podemos construir cárceles de tela para las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Al menos no en España", ha afirmado.

En opinión del dirigente popular, no se trata de un debate religioso o de libertad de expresión, sino de derechos fundamentales. "Nadie que defienda los derechos de las mujeres puede apoyar que tengan que salir de casa ocultando su cara. La igualdad no es compatible con prácticas que invisibilizan a la mujer en el espacio público", ha señalado.

En cuanto a la campaña, Sirera ha dicho que se propone "provocar una reflexión social sobre qué modelo de igualdad defendemos en Barcelona". También ha manifestado que la prohibición de estas prendas es coherente con los valores constitucionales y con el compromiso de España con los derechos humanos y ha recordado que varios países europeos ya han adoptado medidas similares por motivos de igualdad, convivencia y seguridad.

"No se trata de estigmatizar a nadie, sino de defender un principio básico como es que, en España, las mujeres no se esconden. Son libres, visibles e iguales", ha concluido.