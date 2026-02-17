El PP pide la dimisión de Marlaska por el escándalo del DAO acusado de violar a una agente: "Es responsable directo"

El diputado del Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha protegido al DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, José Ángel González, el funcionario del cuerpo con mayor nivel que ha presentado este martes por la noche su dimisión después de que se conociera que un juzgado de violencia de género de Madrid está investigando una denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada. De este modo, el PP pide la dimisión de Marlaska: "Es responsable directo".

"Es escandaloso y es muy preocupante, entre otras cosas porque hay que recordar ya no solo los antecedentes relacionados con la prostitución, los abusos dentro del marco del Partido Socialista, cuando después hablan de feministas. Es que el DAO vio cómo, a través de una infame disposición adicional en un decreto en noviembre del 2024 respecto a la DANA, se modificaba la ley para que pudiese seguir siendo DAO habiendo cumplido ya 65 años", ha denunciado el diputado popular.

"Es decir, se hizo una ley singular, una cosa infame, absurda, simplemente para que Marlaska siguiese con su persona de confianza. Y ese hecho es muy relevante, porque si esa violación es cierta hay que tener presente que se produjo en el contexto de que él era el DAO. Él llama a la policía, que tiene que obedecer, y va allí; por lo tanto utiliza su posición de superioridad y en una vivienda ministerial", ha añadido el parlamentario de la oposición.

"Si no hubiese habido prórroga, ese capricho de Marlaska de continuar a esta persona como DAO, esa situación no se hubiese producido. El 12 de noviembre del 2024 es cuando se aprueba el decreto ley. Era el decreto de la DANA. Metieron esto de tapadillo precisamente para que no pudiésemos votar en contra", ha insistido Abrines.

"Nosotros lo criticamos muy duramente, dijimos que era un escándalo. Pero claro, como va metido y camuflado con el tema de la DANA, ¿qué vamos a votar en contra de que se den recursos a los afectados? Y con una diputada de Sumar diciendo que los diputados no estábamos para quitar barro. Que eso se dijo también el mismo día. Es decir, que aquello fue auténticamente escandaloso", ha criticado el diputado de la oposición.

"Y si este decreto no se aprueba, y esta disposición adicional y esta excepción a la jubilación con 65 años no se aprueba, pues esa violación, por lo menos en esos términos, no se hubiese podido producir, porque ya no sería un mando, no hubiese podido dar órdenes para que la policía se hubiese trasladado y no se hubiese podido producir, por supuesto, en la vivienda donde se produjo. Por eso Marlaska tiene que dimitir. Marlaska es responsable directo. Ya está bien de que en este país nos olvidemos de lo que es la responsabilidad in vigilando", ha insistido Abrines en el micrófono de esRadio.