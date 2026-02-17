El debate sobre la prohibición del burka y otras formas de velo integral ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto tan importante como la libertad real de las mujeres y los límites del multiculturalismo este jueves en el Congreso. En una intervención de notable contundencia, la popular Ester Muñoz ha atacado a la izquierda española, acusándola de haber "comprado los postulados del islamismo más radical" abandonando a las mujeres más vulnerables.

La propuesta del PP que Muñoz ha defendido desde la tribuna del Congreso es clara: la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos, siguiendo la estela de democracias consolidadas como Francia, Austria o Dinamarca.

Desde la tribuna, la representante popular no ha ahorrado en calificativos para definir lo que considera una anomalía democrática en pleno siglo XXI. Para el PP, el velo integral no es una opción estética ni una manifestación religiosa protegida por la libertad de culto, sino una herramienta de control social. "El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina", ha aseverado con dureza, definiéndolo como una situación donde la mujer es "obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión y sin identidad reconocible, es la negación simbólica de algo esencial, del derecho a existir".

Dardo a los "machirulos" y al relativismo cultural

Uno de los puntos más tensos de la jornada se produjo cuando la diputada afeó las críticas recibidas por parte de ciertos sectores mediáticos y políticos. Según denunció, los ataques más feroces tras anunciar su posición no vinieron de las mujeres afectadas, sino de hombres a los que definió como "opinólogos machirulos de esos que luego van por ahí diciendo que deconstruyen su masculinidad", pero que no dudan en atacar al PP por defender la integridad de la mujer.

La ponente ha desmontado, uno por uno, los argumentos habituales de la izquierda. Frente a quienes aseguran que el uso del burka es anecdótico en España, ha invitado a los políticos de la "burbuja" a salir de sus barrios: "Pásense por el centro de Madrid; es rara la semana en la que no me cruzo con una mujer tapada íntegramente. A lo mejor en sus barrios de pijos no están". Asimismo, ha rechazado de pleno que el bajo número de casos sea excusa para no legislar, recordando que la violencia contra la mujer no se mide por estadísticas, sino por principios.

"Mujeres en cárceles de tela"

La crítica hacia el bloque de izquierdas ha sido especialmente dura e incisiva. El PP ha cuestionado la coherencia de un feminismo que se dice "liberador" pero que calla ante símbolos de sumisión estructural. "Algún día tendrá que explicar la izquierda de este país cuándo compraron los postulados del islam más radical a cambio de dejar tiradas a las mujeres más vulnerables", se preguntaba la oradora desde el atril. Mostrando unas imágenes de mujeres completamente veladas ha interpelado al PSOE y sus socios: "¿Esto es progresista? Son mujeres en cárceles de tela?"

En este sentido, el discurso ha invocado el ejemplo de las mujeres en Irán como la prueba definitiva contra el relativismo cultural. Mientras aquí la izquierda habla de "diversidad", allí las mujeres se juegan la vida por desprenderse del velo. "La revolución de las mujeres en Irán no comenzó pidiendo que las dejaran estudiar; empezó diciendo que las dejaran ser y estar presentes en la sociedad". Para el PP, quemar el velo fue un acto de liberación porque ese símbolo, y no otro, es el que representa la opresión.

España no es país para la sumisión

La intervención concluyó con un mensaje de firmeza constitucional y soberanía cultural. Frente a la coacción que muchas niñas sufren desde la infancia, la representante popular recordó que la libertad individual exige una ausencia total de presión ambiental y familiar. "Lo que se aprende como obligación desde niña, aunque pueda sentirse como elección propia, no es verdadera libertad".

El cierre fue una advertencia directa a quienes pretenden importar modelos sociales que colisionan con los valores occidentales: "En España la mujer no se somete a un marido, no se somete a un hermano, no se somete a una comunidad. En España la mujer solo se somete ante la ley". Con un rotundo "A quien le incomode que las mujeres seamos libres e iguales en España, que no venga a España", Muñoz ha marcado una línea roja que promete marcar la agenda política de los próximos meses. La batalla por la visibilidad de la mujer, aseguran, no es negociable.