Feijóo se pone al frente del apaciguamiento con Vox: "No podemos fracturar la mayoría del cambio"

El Partido Popular está reviviendo la misma jugada que el pasado 23-J. El "ruido" generado por las negociaciones con Vox en las Comunidades Autónomas choca frontalmente con la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo, al que empieza a pasarle factura el bloqueo de Extremadura y los vaivenes de María Guardiola, como ya ocurrió hace tres años, con el añadido entonces de Carlos Mazón.

"La gente está haciendo su parte para el cambio, no podemos permitir que fallen los partidos, nuestras obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo", ha dicho durante un desayuno informativo para presentar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se enfrenta a las urnas el próximo 15 de marzo. Mañueco ha mostrado su deseo de gobernar en solitario, pero se ha abierto a pactar con Vox.

El presidente autonómico ha exigido, sin embargo, que si las urnas dictan la necesidad de llegar a acuerdos sean "para cuatro años", recordando que los de Santiago Abascal rompieron de manera unilateral con el PP, en su caso, a mitad de legislatura. "Si las personas de Castilla y León dicen que hay que dialogar, dialogaremos; si dicen que hay que llegar a acuerdos, llegaremos. No sé si acuerdos parlamentarios o de gobierno", ha dicho.

Mano tendida, también, a Vox, aunque con condiciones: "No puede ser que por los intereses de un partido o de unas encuestas se vaya alguien del gobierno, sin una justificación seria", ha dicho, sin querer ir al choque con su posible socio, aunque le ha dado algún pellizco sacando pecho de que el PP se presenta a las elecciones para "gobernar y gestionar", y no está en "el eslogan, la pancarta o el tuit", sin nombrar expresamente a Vox.

La actitud mostrada por ambos tiene lugar después del toque de atención que Génova dio a Guardiola por la forma en la que se están llevando a cabo las negociaciones con Vox, alejadas por completo de la discreción que mantiene su compañero de filas, Jorge Azcón, en Aragón. La animadversión entre la presidenta extrema en funciones y Abascal viene de lejos, lo que dificulta también el acuerdo, así como la precampaña en Castilla y León.