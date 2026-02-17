Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, hablamos de inmigración, fiscalidad, pensiones, demografía... Es el debate del año. Y, además, el reciente anuncio de una regularización masiva ha reabierto la cuestión de la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico. En esta ocasión, Nuria Richart y Domingo Soriano no estaban solos. Les acompañó otro polemista de primer nivel, José García Domínguez, columnista desde hace más de una década en Libertad Digital.

García Domínguez denuncia que "nadie le está poniendo el cascabel al gato" e incluye a Vox, el partido de Santiago Abascal. El invitado asegura que "lo que propone en su programa económico es aumentar el número de inmigrantes que llegan a España". Explica que no lo hacen de "modo expreso, evidentemente, pero es la consecuencia lógica de las políticas que postula". Explica que será así porque propone "reducir el coste del despido y suprimir el salario mínimo interprofesional".