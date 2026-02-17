Sánchez ordena a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por la posible difusión de pornografía infantil con IA

El Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para instar a la Fiscalía a investigar los presuntos delitos que podrían estar cometiendo X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil mediante herramientas de inteligencia artificial. El anuncio lo ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su propio perfil en X, la misma red social que figura entre las plataformas señaladas.

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA. Estas plataformas están… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 17, 2026

El Gobierno que más ha explotado políticamente estas plataformas digitales pide ahora a la Fiscalía que las investigue, en lo que ya presenta como un nuevo episodio de su cruzada contra los llamados "tecnooligarcas". La ofensiva desde el Consejo de Ministros llega apenas unas horas antes de que el presidente, Pedro Sánchez, viaje a India por segunda vez en poco más de año y medio para participar en una cumbre internacional sobre Inteligencia Artificial (IA).

"El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar", ha escrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales, donde ha instado a ejercer las acciones penales oportunas tras decir que va a utilizar la "fuerza del Estado" y anunciar la necesidad de establecer "mecanismos que permitan a las víctimas, así como a sus tutores y representantes legales, hacer valer sus derechos".

Hace apenas dos semanas, Sánchez ya avanzó un paquete de medidas que incluía la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, la actuación contra los directivos de las grandes tecnológicas por "las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas" y la tipificación de un nuevo delito de manipulación de algoritmos, en un endurecimiento del discurso del Ejecutivo frente a las multinacionales digitales.