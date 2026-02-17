Sánchez prometió echar a quien hiciera lo que ha hecho su íntimo Borja Cabezón

No es la primera vez que la hemeroteca golpea al presidente del Gobierno. Ocurrió con las puertas giratorias, que antaño denunciaba con vehemencia y prometía cerrar frente al enchufismo, y que hoy contrastan con una red de nombramientos en la que antiguos colaboradores y miembros de su círculo más próximo han sido situados en puestos de alto nivel. En 2018 exigía al entonces presidente Mariano Rajoy la convocatoria de elecciones si no lograba aprobar los Presupuestos, una exigencia que contrasta con los más de dos años y medio de legislatura que acumula Pedro Sánchez sin nuevas cuentas públicas. También cuando dijo que su exsecretario de organización, José Luis Ábalos era un "desconocido en lo personal". Una afirmación difícil de conciliar con la estrecha relación política que mantuvo con quien fue su mano derecha y pieza clave en su núcleo de confianza, hasta el punto de acompañarle en la campaña de las primarias a bordo del Peugeot.

Ahora, tras el nuevo caso que ha aflorado en Ferraz, una declaración de Pedro Sánchez en 2015 vuelve a cobrar relevancia y se le vuelve en contra. En una entrevista en Telecinco, el entonces líder de la oposición afirmaba: "Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva".

La hemeroteca vuelve a recordarle a Sánchez aquella afirmación, justo después de que este lunes el diario El Confidencial revelara que Borja Cabezón, miembro de la Ejecutiva socialista y persona de máxima confianza del presidente, habría utilizado durante años una estructura societaria gestionada por testaferros para eludir a la Agencia Tributaria.

De momento, el presidente del Gobierno no se ha pronunciado sobre esa información, aunque el PSOE sí ha defendido a Cabezón, asegurando que "no tiene acción, ni participación alguna directa o indirecta" en ninguna sociedad mercantil extranjera y que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", según fuentes de Ferraz. De esta forma, recurren a la negación como principal estrategia política para enfrentar los presuntos delitos en sus filas, descartando medidas como las que, desde la oposición, reclamaba Sánchez.

Sin conocerse si hay documentación adicional que pudiera publicarse en los próximos días, el PSOE ha salido a desmentir la información como buque de contención, consciente de que este tipo de noticias pueden reabrir grietas internas en el partido, señalado por casos de corrupción. También el propio implicado, a través de un comunicado, ha negado haber tejido "laberintos societarios" y ha amenazado con acciones legales contra quienes, a su juicio, difundan "contenidos difamatorios". En todo caso, se ha excusado en que durante ese periodo, 2008 y 2011, "toda mi actividad económica tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno".

No es la primera vez que la primera reacción ante informaciones que podrían sacudir los cimientos del PSOE se canaliza a través de la negación. Ya ocurrió con la implicación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en el amaño de contratos; también con la supuesta existencia de una caja B en el partido que justificara los pagos en efectivo a José Luis Ábalos; o cuando Sánchez negó que el cese de quien fuera su mano derecha respondiera a motivos de corrupción.