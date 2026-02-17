Sánchez y la banda del Peugeot amañaron las primarias de 2017 con votos falsos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la banda del Peugeot, que le ayudó a rescatar la Secretaría General del PSOE, habrían maniobrado ilegalmente para ganar las primarias socialistas de 2017 a los candidatos Patxi López y Susana Díaz. Así lo explica en exclusiva el diario El Español, que apunta a posibles intercambios de actas, modificaciones en el censo de afiliados y la introducción de votos fraudulentos en aquel proceso interno.

El medio afirma haber tenido acceso al teléfono móvil de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el contenido del dispositivo recogería conversaciones que evidenciarían supuestas irregularidades en la elección a la Secretaría General del PSOE. Los mensajes, intercambiados a través de WhatsApp, reflejarían indicaciones para intervenir en votaciones celebradas en Navarra, aunque las actuaciones no se habrían limitado a esa comunidad, extendiéndose presuntamente a otras como la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía.

"Mete lo de los cuatro rumanos"

Entre los mensajes difundidos figuran conversaciones atribuidas a Koldo García y a su entonces pareja, Patricia Úriz, a quien se señala como presunta colaboradora en la introducción de papeletas y en la modificación de actas durante la jornada del 21 de mayo de 2017, en la que competían Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. En uno de esos intercambios, Koldo le habría indicado: "Mete los de los cuatro rumanos", poco después del inicio de la votación. A lo largo del día, el contacto entre ambos habría sido constante, con instrucciones como "Baja el listado" o "Escucha mete el de Roldán y Pérez y si vienen decid que habéis votado vosotros dos ok". En otro momento, Úriz habría señalado: "Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado", mientras también comunicaba que "Espada y yo no podemos votar hasta el último momento".

La información también recuerda que en 2014 salieron a la luz, a través de la UCO, mensajes relacionados con las primarias de 2014, en los que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría trasladado indicaciones similares a Koldo García. En uno de ellos se podía leer: "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas".

Asimismo, otro mensaje atribuido a Patricia Úriz se señalaba: "Dejo el acta en casa con los votos y así puedes decidir qué hacer con lo de que voten 16 o 17". Según lo publicado, estos intercambios apuntarían a una organización destinada a influir en el resultado de las primarias de 2017, en las que Pedro Sánchez obtuvo alrededor del 70% de los votos, imponiéndose a Susana Díaz.