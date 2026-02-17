Jesús Cuadrado, un histórico del PSOE, ha anunciado su intención de votar a Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones regionales de Castilla y León del próximo 15 de marzo y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en las próximas elecciones generales después de su hartazgo con el Gobierno de Pedro Sánchez. El histórico socialista ha denunciado que el "sanchismo" ha provocado un "deterioro moral e institucional que, a su juicio, no tiene vuelta atrás".

Con este anuncio, Cuadrado da un paso más que Felipe Gónzalez, que anunció hace unos días que votaría en blanco debido a los escándalos que afectan directamente al PSOE y al ejecutivo. "Votar en blanco es desentenderse. Felipe González ha llegado hasta la puerta, pero no ha querido pasar. Yo voy a votar por Núñez Feijóo. No tengo ninguna duda", ha insistido el histórico socialista, dando a entender que la alternativa al "sanchismo" es votar al Partido Popular.

"Lo del frente fascista de PP y Vox ya no cuela"

Cuadrado, que fue exdiputado en el Congreso por Zamora, ha defendido su nueva postura —a la que se han sumado otros socialistas— por "sentido común" y ha mandado un recado al PSOE: "Lo de decir que viene el frente fascista de Vox y PP ya no cuela. No hay alternativa real al PP si se quiere sacar a España del pozo".

El histórico socialista ha criticado duramente el uso del "frente antifascista" como argumento electoral por parte del PSOE y de la extrema izquierda: "Eso no funcionó en Extremadura ni en Aragón, y no va a funcionar en Castilla y León".

El "sanchismo"

El político zamorano también formó parte del Comité Federal del PSOE. Sin embargo, ya en 2020, harto de la situación que vivía el PSOE, decidió abandonar la formación. En pleno 2026, con el PSOE y el gobierno hasta arriba de corrupción y escándalos, Cuadrado da un paso más adelante de valentía y denuncia que el partido "ha sido inutilizado como maquinaria política" y que el llamado "sanchismo" ha provocado un "deterioro moral e institucional que, a su juicio, no tiene vuelta atrás". "El daño que ha producido el sanchismo no es un daño de chapa y pintura; es un daño de motor", ha lamentado.

Preguntado por si puede regresar al PSOE en el futuro, Cuadrado ha sido contundente y ha dicho que "no". A su juicio, "el partido ha sufrido una degradación moral, intelectual y organizativa que lo ha dejado sin capacidad de reconstrucción. No es un edificio que se pueda rehabilitar; solo admite derribo", ha denunciado con dureza. Cuadrado considera que a partir de 2004, y especialmente desde 2008, se inició un proceso de "deterioro profundo".