Aldama, a por Sánchez: a punto de entregarse a la Fiscalía el sobre con los 250 millones en cupos de petróleo venezolano

El empresario Víctor de Aldama planea presentar el sobre con los 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA al juez que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE antes de que arranque el juicio de la trama Koldo en el Tribunal Supremo.

Tal y como adelantó en exclusiva LD hace más de un año, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de PDVSA para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez tras la vista de la entonces nº 2 de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez en enero de 2020. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente habría canalizado los fondos procedentes de Venezuela con cuentas bancarias en Rusia a través de testaferros.

¿Careo entre Aldama y Koldo?

La defensa de Koldo García ha solicitado que el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos se someta a la prueba del polígrafo. Además, ha planteado un careo con el empresario Víctor de Aldama.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha pedido ante la Sala que se someta a la prueba del polígrafo a su representado argumentando que pese a que esta prueba no está contemplada en el ordenamiento jurídico español tampoco está prohibida. De igual manera, De la Hoz ha aprovechado su turno para pedir un careo entre su defendido y el propio Víctor de Aldama.