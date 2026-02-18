El alcalde de Barcelona pide prohibir la venta de pisos a ciudadanos extracomunitarios

"Yo creo que en una situación de crisis habitacional los no comunitarios no deberían poder comprar porque la compra es especulativa o porque la compra es para segundas residencias, para tener un pisito en Barcelona para cuando vienen dos semanas al año de vacaciones. Eso no es admisible en las ciudades europeas. Es un problema que también tiene París. Superricos que compran pisos en diversas ciudades del mundo, entre las cuales Barcelona por sus atractivos", ha afirmado el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, en una entrevista en el circuito catalán de Televisión Española.

Las declaraciones se producen mientras el gobierno de la Generalidad y sus socios de los Comunes estudian la manera de prohibir lo que consideran compras "especulativas" de vivienda, a las que atribuyen tanto la subida de los precios de alquiler como de venta y las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o como arrendatarios.

"Se acaba el chollo"

Collboni ha asegurado también que "aquellos que compren para especular, para alquilar, sean quienes sean, residentes o no, deben saber que en Barcelona se acaba el chollo. Barcelona es una ciudad que está aplicando en estos momentos la regulación de los precios del alquiler, el tope y hace un año y medio que hemos conseguido parar y bajar un poco el precio del alquiler a diferencia de otras grandes ciudades de España como Madrid".

El alcalde barcelonés ha insistido en la prohibición de venta de vivienda a los no comunitarios, si bien ha matizado que excluiría de la medida a quienes vayan a utilizar la propiedad como primera residencia. No obstante, ha reconocido que no forma parte de sus competencias, que se trata de una decisión que deberían adoptar el Gobierno y la Unión Europea. También ha dicho que la idea que planea el Gobierno de Pedro Sánchez de doblar los impuestos a los compradores extranjeros le parece insuficiente.

Las teorías del alcalde de Barcelona en materia de vivienda recuerdan a las planteadas por la presentadora de televisión Núria Marín, quien llegó a afirmar en una entrevista en el diario Ara que "si queremos proteger la lengua, tal vez se deban vender los pisos del Ensanche a gente que hablamos catalán".

"Hay una cosa muy graciosa que me está pasando... que cuando vemos pisos en el Ensanche o en zonas nobles de Barcelona y hay gente que te dice que los hijos de la señora o el señor que se ha muerto, que son catalanes de toda la vida, ¿no?, y hay gente que está diciendo mira ‘lo hemos puesto a este precio’ porque saben que vendrá algún extranjero y comprará el piso. Y a mí me gustaría animar a la gente que está heredando pisos aquí en Cataluña que si queremos proteger el catalán puede que tengamos que hacer el esfuerzo de vender las casas a gente de aquí, que hablamos catalán, porque cada vez hay más gente que viene a vivir a Barcelona que no habla catalán, que no se relaciona con catalanes, que se relaciona con los de su país porque hay diferentes ‘chupipandis’ de gente de expats...", manifestaba la presentadora en una publicación de marzo del año pasado.