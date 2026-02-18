El PP, a Marlaska: "Da náuseas verle sentado, todo un ministro tapando una violación"

El Partido Popular ha centrado la sesión de control al Gobierno en el escándalo sexual que ha provocado la dimisión del DAO, José Ángel González. En ausencia de Pedro Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en la India, el grupo de Ester Muñoz ha readaptado buena parte de sus preguntas a la ministra María Jesús Montero para exigir explicaciones por este tema y la dimisión de su compañero al frente de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"La dimisión del DAO es insuficiente, tendría que irse Marlaska", pedía la vicesecretaria Cuca Gamarra en los pasillos del Congreso antes de que arrancara la sesión de control. La portavoz del grupo parlamentario, Ester Muñoz, reprochaba al Ejecutivo que el número dos de la Policía Nacional sólo haya sido cesado cuando el escándalo ha salido a la luz. "Vicepreside un Consejo de Ministros en el que Marlaska es todavía ministro ¿dónde queda su responsabilidad?", preguntaba a Montero.

La ministra de Hacienda salía en defensa de su compañero de filas, asegurando que "el Gobierno y Marlaska hicieron lo que tenían que hacer, ante el conocimiento de este caso pidió la dimisión", ha dicho. "Tolerancia cero con la agresión a las mujeres", remataba, a lo que Muñoz le respondía: "Va a costar mucho reparar el daño que el yerno de Sabiniano ha hecho a España, pero no tenga ninguna duda de que su tiempo ha pasado y los españoles recuperaremos nuestro país".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interpelaba también a Montero por este asunto, dirigiéndose al ministro del Interior. "Señor Marlaska, da náuseas verle sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una violación, vaya feminismo asqueroso de esta izquierda, en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial", decía. Montero ignoraba el asunto y optaba por atacar al PP por Rodrigo Rato o Cristóbal Montoro.

También la diputada Cayetana Álvarez de Toledo se preguntaba en su pregunta a Félix Bolaños "qué hace Marlaska todavía ahí". "Es insoportable", sentenciaba, exigiendo su salida del Ministerio del Interior. Cuestión que el ministro de la Presidencia ignoraba en su respuesta.