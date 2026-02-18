El PSOE tacha de "machista" a Felipe González por llamar "chica" a Torró mientras ovaciona a Marlaska

Los ataques de los líderes sanchistas a todo aquel, incluso socialista, que no comulgue con la palabra de su líder no cesan. El expresidente del Gobierno, Felipe González, lleva una semana ocupando titulares y provocando dolor de cabeza en las filas socialistas tras asegurar que votaría "en blanco" si Pedro Sánchez vuelve a ser el candidato en unas elecciones generales y cuestionar la legitimidad de los pactos del Ejecutivo con Bildu.

Después de escenificar un frío saludo en el Congreso de los Diputados, durante el acto conmemorativo de la Constitución, el presidente del Gobierno se ha referido a él desde La India, a preguntas de la prensa. En tono irónico, Sánchez ha señalado que tardará en volver a votar al PSOE porque él tiene intención de presentarse de nuevo a las próximas elecciones generales.

El Ejecutivo cerró filas en torno al presidente incluso con comparaciones descalificativas como la que pronunció el pasado viernes la ministra de Igualdad, que tildó a González de "jarrón chino". También en redes sociales varias dirigentes socialistas arremetieron contra el expresidente en redes sociales por el término empleado para referirse a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como "esa chica bien aprendida y mal enseñada", después de que la sustituta de Santos Cerdán afirmara en El País que él fue su "referente" cuando tenía 10 años, aunque "ya no lo sería".

La presidenta del Consejo de Estado y exministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha calificado al expresidente de "machista".

Chica??

Chicas, muchas chicas aprendiendo mucho cada día, para salir corriendo del machismo que algunos enseñan. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) February 17, 2026

También ha salido la ministra de Ciencias y líder del PSOE en Valencia, Diana Morant quien no solo le ha llamado "señoro", sino que ha asegurado que sus palabras producen "vergüenza ajena".

Cuánto tienen los señoros que aprender de las "chicas" y qué vergüenza ajena producen. https://t.co/t9Tz4CUKfF — Diana Morant (@DianaMorantR) February 17, 2026

En la misma línea se ha pronunciado la responsable de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, que ha reprochado a González el tono empleado.

Esa "chica" es una mujer que ha sido concejala, diputada, consellera, secretaria de Estado y hoy dirige la organización del principal partido de España. Cualquiera se sentiría orgulloso de haber inspirado a una mujer como ella. Eso sí sería cuidar un legado.… pic.twitter.com/9Lw4ENraOO — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) February 17, 2026

El choque verbal reabre el debate sobre el legado del expresidente, mientras fuentes gubernamentales sostienen que "no hay mayor desprecio que la indiferencia". El PSOE tacha a González de "machista" en un contexto en el que el Ejecutivo, en bloque, ha cerrado filas en defensa de la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska ante el caso de agresión sexual del DAO.