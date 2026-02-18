Illa y los Comuns aprueban un vale menstrual y un cheque condón para adolescentes y jóvenes hasta los 25 años

La líder de los Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha anunciado este miércoles que ha pactado con el Govern de Salvador Illa la creación de unos vales menstruales y de preservativos para adolescentes y jóvenes hasta los 25 años.

El vale menstrual será una ayuda de 25 euros al año para productos menstruales y está dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años. En cuanto al vale para la adquisición de condones, la medida está destinada a personas de entre 16 y 25 años y será también de 25 euros. El coste de la medida se calcula en unos 25 millones de euros al año y los vales o cheques se canjearán en las farmacias presentando las tarjetas sanitarias.

Albiach ha presumido durante el anuncio de que la medida del vale menstrual pretende impulsar la equidad mientras que el cheque condón "es una herramienta pedagógica, de educación sexual y prevención" porque en los últimos años han aumentado las enfermedades de transmisión sexual y hay que recordar que las relaciones tienen que ser consentidas, pero también seguras. Se trata de la salud pública y de hacer pedagogía".

Precedentes

La medida de los vales para subvencionar los productos menstruales no es una ocurrencia de los Comuns y del Govern de Salvador Illa. En la pasada legislatura y bajo la presidencia de ERC, la Generalidad presentó un plan de "equidad menstrual y climaterio", cuya medida estrella fue el reparto gratuito de productos de higiene íntima "reutilizables" tales como copas menstruales y compresas y tampones de algodón orgánico.

En una nota de la Generalidad se decía que "el plan aprobado este martes incluye diversas medidas dirigidas a garantizar el acceso a los productos menstruales a todas las mujeres, así como a las personas no binarias y a los hombres trans que menstrúan y a promover especialmente el uso de los que son reutilizables".

Cataluña, en crisis

Cataluña atraviesa una situación crítica. El accidente ferroviario que le costó la vida a un maquinista en prácticas desató un auténtico caos tanto en el sistema de trenes como en el viario, puesto que el desprendimiento del muro de la AP-7 que cayó sobre las vías también provocó el corte de la autopista en un sentido durante dos semanas.

El servicio de Rodalies –las cercanías en la región– estuvo paralizado durante dos días y Renfe ha tenido que recurrir al alquiler de autocares para cubrir parte de sus servicios de cercanías, cuya situación dista mucho de la pretendida normalidad. La alta velocidad también ha colapsado. Los viajes en AVE entre Madrid y Barcelona pueden durar hasta cinco horas, lejos de las dos horas y cuarenta y cinco minutos de antes de la tragedia de Adamuz. A ello hay que añadir los temporales, la crisis de la peste porcina y las huelgas de profesores y médicos.

Pero la portavoz de los Comuns, la señora Albiach, no solo ha presumido de los vales menstruales y el cheque condón, elementos fundamentales en la negociación de los presupuestos con el PSC. También ha asegurado que se aumentarán las ayudas al alquiler, a las que se destinarán trescientos millones de euros, cien más que en la actualidad, y que las podrán cobrar familias con hasta 36.000 euros de ingresos anuales.

Sin embargo, el punto de fricción entre socialistas y Comuns es la intención de prohibir la adquisición de vivienda con fines especulativos. Salvador Illa aseguró este martes, en una entrevista en TV3 para celebrar su reaparición, que esa medida se llevará a cabo respetando la legalidad, aunque no entró en detalles sobre cómo se conseguirá. Para los Comuns es una cuestión fundamental, incluso más que el tema de los profilácticos y el material de higiene íntima.