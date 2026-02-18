Marlaska no dimite pese a la acusación por agresión sexual contra su DAO

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha optado por mantener su agenda con normalidad y, en lugar de convocar una rueda de prensa en el Ministerio pese a la "gravedad manifiesta" de los hechos, que no pueden "relativizar", según sus propias palabras, ha asistido al pleno del Congreso de los Diputados, donde ha atendido brevemente a los medios en los pasillos de la Cámara.

Marlaska ha asegurado que desconocía "hasta ayer" la denuncia por agresión sexual contra el número dos de la Policía, el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, destituido el martes tras la acusación por agresión sexual a una subordinada. El ministro ha subrayado que, de haber tenido conocimiento de los hechos, habría actuado de inmediato. "No he tapado nada, no sabíamos nada hasta ayer. Si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento, habría pedido la renuncia o habría procedido al cese inmediato", ha respondido Marlaska al ser preguntado por si contempla dimitir tras este grave escándalo en el Cuerpo Nacional de Policía.

🔴 Marlaska tras la dimisión del DAO: "Evidentemente no sabíamos nada, si lo hubiésemos sabido se le hubiese pedido la renuncia y el cese inmediato" pic.twitter.com/ir8iGHRXgl — Libertad Digital (@libertaddigital) February 18, 2026

En sus declaraciones, el ministro ha explicado que se ha solicitado una "información reservada" para poder adoptar alguna decisión, aunque por el momento solo se ha acordado relevar de "cualquier responsabilidad de sus funciones actuales" al comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO dimitido. San Juan figura en la querella de la víctima como una de las personas que habría intervenido en las supuestas "presiones laborales".

"No he hablado con el DAO, hablé con la secretaria de Estado de Seguridad y con el director general de la Policía", ha asegurado Marlaska, quien ha recalcado que ha leído muchas querellas a lo largo de su vida y que sabe valorar lo que es una querella y lo que se recoge en ella.

El ministro ha evitado asumir responsabilidades políticas directas y ha señalado que "es el momento de la justicia", al tiempo que ha calificado el caso denunciado de "decepción manifiesta".