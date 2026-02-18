Marlaska no dimite pero dice que lo hará si se lo pide la víctima

Todas las miradas están puestas en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que el Partido Popular acusa de "tapar" el caso. Antes de iniciar el pleno en el Congreso de los Diputados, Marlaska ha atendido brevemente a los medios de comunicación para asegurar que desconocía "hasta ayer" la denuncia por agresión sexual contra el número dos de la Policía. Además, ha sorteado la pregunta sobre su posible dimisión afirmando que no ha tapado nada. "Si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento, habría pedido la renuncia o habría procedido al cese inmediato", ha subrayado el ministro.

Sin embargo, no ha sido hasta la sesión de control y ante la avalancha de reproches desde la bancada del Partido Popular cuando el ministro del Interior se ha visto obligado a prometer que dimitirá si se lo pide la víctima del ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez.

Ha sido en respuesta a la pregunta de la diputada del Partido Popular, Miriam Guardiola, quien le ha reprochado que continúe sentado en la bancada del Gobierno. "¿No les da a ustedes un poco de vergüenza? ¿Desde cuándo lo sabía? Porque usted lo sabía y lo tapó. Y usted ha ordenado que dimita su DAO cuando se ha hecho público, cuando le han pillado, cuando se ha filtrado. ¿Se puede ser más cobarde?", ha arrancado la diputada del PP.

Ante esta acusación, Marlaska ha advertido de que emprenderá acciones legales. "Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias. Porque los hechos son de tal gravedad que no voy a asumir calumnias de ese tipo", ha afirmado antes de sentarse en su escaño, arropado por los aplausos de la bancada socialista. En su turno de réplica, Guardiola le ha reprochado: "¿Qué más tiene que ocurrir para que usted dimita? Como mujer, antes que como política, me provoca náuseas que usted esté sentado en el sillón azul. Y qué vergüenza el aplauso de la bancada socialista". "Usted no ha pedido perdón a la víctima", ha censurado.

Acto seguido, el ministro ha prometido que dimitirá si se lo pide la víctima. "De la única persona de la que podré aceptar alguna crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha afirmado Marlaska antes de arremeter contra el Partido Popular por sus casos de acoso sexual.

El ministro del Interior ha encontrado en el titular de Transportes, Óscar Puente, a su principal escudero. Ante la pregunta del diputado del PP, José Vicente Marí, Puente ha señalado que este ha acudido al Congreso a pedir la dimisión de Marlaska y a la suya propia "sin absolutamente ningún elemento de prueba que se lo permita".