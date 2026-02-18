Rufián dice que el burka "es una salvajada" solo 24 horas después de haber votado en contra de prohibirlo

Gabriel Rufián y Emilio Delgado han llenado la sala Galileo Galilei en el acto público sobre el futuro de la izquierda, al que han acudido también representantes de formaciones como Sumar, la Chunta Aragonesista, ex de Podemos e incluso un diputado del PSOE.

El acto ha sido una reivindicación de la unidad de la izquierda, que según el de ERC no debe presentarse a las elecciones en una colección de listas diferentes que mermen sus posibilidades de obtener representación.

Ambos intervinientes han decidido abordar cuestiones que vienen siendo tabú para la izquierda, por ejemplo Emilio Delgado ha hablado de la seguridad en las ciudades, asegurando que "hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle".

Sin embargo, quizá lo más llamativo ha sido lo que el propio Rufián ha dicho sobre el burka, tan solo 24 horas después de que el de ERC, los otros diputados de su formación y todos los de la izquierda, además de los de PNV y Junts, votasen en contra de una iniciativa para prohibir esta prenda y el velo integral.

Sin embargo, Rufián ha dicho que "el burka es una salvajada" y que "si somos izquierda laica de verdad no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres", una afirmación que ha arrancado aplausos de los presentes. El de ERC ha seguido afirmando que "da igual que solo haya 500 mujeres en este país con burka, es una salvajada y no puede ser".

Además ha afirmado que "el velo y el hábito de una monja española –una igualación que no tiene ningún sentido pero que es muy común en la izquierda de nuestro país– forman parte de cierta libertad religiosa que yo respeto, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero el burka es una animalada", ha insistido.

También ha abogado porque este punto de vista debe ser defendido por la izquierda "sin manías, sin que nadie nos diga, no, entonces eres un racista". Por último, ha reflexionado sobre que "si no nos encontramos en esto, si nos hacemos trampas y empezamos a repartirnos carnets de pureza… yo me niego a que la izquierda reparta carnets de pureza".