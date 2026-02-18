Sánchez arropa a Marlaska y repite el argumentario del escándalo Salazar: "Es un mal estructural"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde India, ha cerrado filas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya dimisión reclama la oposición tras la denuncia de acoso sexual contra el número dos de la Policía y hombre de máxima confianza del ministro. Sánchez ha defendido que se actuó "con contundencia", "coherencia" y "empatía", al destituir al máximo responsable policial nada más tener conocimiento de la denuncia.

Sánchez, que ha insistido en que las investigaciones deben llevarse a cabo "con todas las consecuencias", ha enmarcado estos episodios que afectan a la cúpula policial en el "mal estructural" que, sostiene, existe en España; el mismo argumento que el PSOE esgrimió ante el caso del exasesor en Moncloa, Paco Salazar, que desencadenó una cascada de denuncias de militantes socialistas contra dirigentes del partido por presuntos casos de acoso sexual y laboral.

"Si el ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia pues evidentemente se podría decir: no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, con contundencia y con coherencia. Se le ha dado credibilidad a una denuncia, que hoy por hoy es una denuncia de agresión sexual, muy grave, se ha actuado con coherencia en base a lo que siempre hemos defendido y es que el abuso sexual como la agresión en el ámbito laboral es un mal estructural que padecen todas las sociedades, también la española. Aquí lo importante es cómo se reacciona", ha sostenido el presidente en la rueda de prensa ofrecida en India.

En todo caso, no ha evitado cargar contra el Partido Popular: "Agradezco que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima", ha reprochado Sánchez con ironía, en alusión al caso de Móstoles, llegando incluso a pedir al líder del Partido Popular "que haga lo mismo en una determinada localidad de Madrid".