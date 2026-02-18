El partido presidido por Santiago Abascal ha decidido la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith por desacatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, según ha confirmado Europa Press.

En concreto, la Ejecutiva de Vox adoptó su cese por unanimidad el pasado 12 de febrero, según ha adelantado VozPópuli, y designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Ortega Smith ha desacatado la orden y, así, Vox ha activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave", en virtud del cual el exdirigente de la formación ha sido expulsado de forma cautelar.

El penúltimo de la vieja guardia

Con esta expulsión se puede considerar finiquitada a la vieja guardia del partido que, con la excepción del propio Santiago Abascal, ya ha dejado de militar en Vox o, al menos, de tener cargos en la formación. Desde Vidal Quadras a Cristina Seguí, pasando por supuesto por Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona o Rocío Monasterio, todos aquellos que fueron las caras más visibles de Vox en sus primeras etapas ya no están entre sus filas.

En el caso del propio Ortega Smith, fue uno de los fundadores del partido pero en los últimos años ha ido perdiendo peso orgánico, especialmente tras protagonizar algunos choques con la dirección de Santiago Abascal. El hasta hace poco portavoz municipal de la formación en Madrid llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 quedó reducido a vocal e incluso acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre.

En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, además perdió la titularidad en la Comisión de Interior y la de Justicia en enero. El único cargo que mantenía era el de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Los gestos de Ortega Smith

Por su parte, Ortega Smith ha protagonizado episodios que la dirección de Vox ha interpretado como provocaciones. Por ejemplo asistió a la presentación del think tank de Iván Espinosa de los Monteros, al que le une una amistas personal como la que, por cierto, también le unía a Santiago Abascal.

También se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que el propio Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Cuando fue degradado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta". Después, el líder de Vox y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle Abascal que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".