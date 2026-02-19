José Luis Rodríguez Zapatero deberá comparecer en el Senado por el caso Plus Ultra el próximo 2 de marzo, dentro de la Comisión Koldo. Lo hará en pleno arranque de la campaña de Castilla y León, tal y como avanzó Libertad Digital, siguiendo así la dinámica de Paco Salazar que declaró en plena contienda de Aragón. El expresidente acude tras el escándalo en la cúpula policial de Fernando Grande-Marlaska, salpicado también por estos hechos.

"Está de sospechas de corrupción hasta las cejas", ha dicho la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que ha avanzado que también acudirán al Senado el 25 de febrero Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; y Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, amigo de Zapatero y su posible testaferro, que comparecerá el próximo 26 de febrero.

García ha señalado al expresidente Zapatero como "el presidente en la sombra para algunas cosas y el germen de todo", además de ser "el nexo corruptor entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro" . "Está acorralado por la Justicia porque se rodeó de comisionistas, acosadores, corruptos y conseguidores. Les dejó vía libre para poderla tener él también y tejer una red de tráfico de influencias y silencios cómplices", ha dicho.

Zapatero tiene la obligación de decir la verdad, ya que no está imputado. También, de responder a las preguntas del PP. El expresidente negó haber mediado en el rescate, pero admitió los pagos del presunto testaferro de Plus Ultra. La compañía recibió 53 millones de euros de dinero público, y las pruebas apuntan al papel clave de Zapatero. Un informe confidencial del Gobierno desaconsejó la operación, pero tras la intervención del expresidente acabó produciéndose.

Su testimonio puede ser clave para arrojar luz sobre el caso Plus Ultra, en un momento especialmente delicado para el ministerio del Interior, con el Cuerpo de Policía Nacional en ebullición por la dimisión del DAO tras ser acusado de violar a una compañera. Se apunta a que algunos de los dirigentes implicados, que podrían haber tapado lo ocurrido, fueron claves también en los negocios de Zapatero.