El debate sobre la prohibición del velo integral ha vuelto a fracturar la política española, pero esta vez por un tuit del pasado. Mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz se erige como defensora del burka apelando a la "libertad religiosa", el rescate de un compromiso del PSOE de hace 16 años ha puesto en evidencia el giro ideológico del bloque gubernamental.

2010 vs 2026: El giro de guion del Gobierno

La polémica ha estallado tras recuperarse un tuit del PSOE del 24 de junio de 2010: "Seguiremos trabajando para eliminar el burka y el niqab, pero sin demagogias". En aquel entonces, el partido que hoy lidera el Ejecutivo consideraba estas prendas como elementos a erradicar de la sociedad española para proteger a la mujer, chocando con la defensa que la vicepresidenta hace hoy.

Seguiremos trabajando para eleiminar el burka y el niqab, pero sin demagogias http://twurl.nl/xujfhw — PSOE (@PSOE) June 24, 2010

La postura actual de Yolanda Díaz es radicalmente opuesta. La líder de Sumar ha posicionado al Gobierno como un muro contra la propuesta de PP y Vox, afirmando que prohibir estas prendas "vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución" relativos a la igualdad y la libertad de culto. Un cambio de paradigma que la oposición no ha tardado en señalar.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, considera vestir el burka una expresión de libertad: "Nuestra Constitución habla de libertad religiosa, y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa, por eso tenemos que ser muy cuidadosos".

El tuit del PSOE que deja en evidencia a Patxi López pic.twitter.com/uzjmvcOpxi — Libertad Digital (@libertaddigital) February 19, 2026

La Proposición de Ley de Vox, que llevaba por título "La protección de las mujeres en espacios públicos", y contaba con el voto a favor del PP, tenía a priori muchas posibilidades de prosperar, dada la postura de Junts. Sin embargo, Junts anunció que no votaría con los de Abascal y que optarían por registrar su propia proposición "para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos".

Ester Muñoz al contraataque: "Tiene de feminista lo que yo de comunista"

La diputada del PP, Ester Muñoz, ha sido la voz más crítica contra esta defensa del velo integral. Tras escuchar a Díaz vincular el burka con un derecho constitucional, Muñoz señaló: "Miente para defender que haya mujeres encarceladas. Vergüenza absoluta. Tiene de feminista lo que yo de comunista", sentenció, cuestionando que se utilice el feminismo para proteger una prenda que, a su juicio, anula la identidad femenina.

Indignación y acusaciones de "feminismo selectivo"

La reacción en las plataformas digitales no se hizo esperar, y el veredicto de los usuarios ha sido mayoritariamente negativo. El rescate del tuit del PSOE de 2010 ha funcionado como un catalizador de críticas, convirtiendo las redes sociales en un hervidero de reproches hacia el Ejecutivo.

Traducción: Si la medida es lógica y sensata pero lo dice Vox NO

Si la medida es lógica y sensata y lo dice junts SI — Budista tuitero (@budista_tuitero) February 19, 2026

"Eleiminar" está claro que no trabajais mucho, demagogia siempre , hipocresía siempre porque el tuit es viejo y ahí seguís sin eliminar nada de esto. — Lucía (@LucaBrc21733567) February 19, 2026

Es verdad que no concretasteis cuanto tiempo estaríais trabajando en ello, en ese sentido nadie os puede decir nada. Bien ahí. — Jorge Chueca (@Tarantiniano) February 19, 2026

Cientos de usuarios han acusado al Gobierno de practicar un "feminismo selectivo" y de incoherencia política al pasar de la promesa de erradicar el velo integral a su defensa pública en menos de dos décadas.