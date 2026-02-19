Illa obligará a los inmigrantes regularizados por Sánchez a aprender catalán para renovar el permiso de residencia

La Generalidad de Cataluña ha anunciado que presentará una enmienda para que en la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno se incluya el aprendizaje del catalán como requisito ineludible en la primera renovación del permiso de residencia. De este modo, el ejecutivo autonómico que preside el socialista Salvador Illa emula y supera a Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont que exige las competencias de inmigración para obligar a los inmigrantes a aprender catalán si quieren residir en la región.

El anuncio se ha llevado a cabo en una reunión de seguimiento del Pacto Nacional por la Lengua dirigida por el consejero de Política Lingüística de la Generalidad, Francesc Xavier Vila. Dicho Pacto Nacional agrupa a partidos y ayuntamientos cuya finalidad es erradicar el idioma español de la vida pública en Cataluña. Y a tal efecto, la última iniciativa del Govern de Illa es que en la modificación del Reglamento de Extranjería para regularizar a una nueva tacada de inmigrantes en situación ilegal en España "se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales de todas las comunidades autónomas".

En un comunicado emitido por la administración autonómica tras la reunión se informa de que "en el contexto del proceso de modificación del Reglamento de Extranjería mediante el Proyecto de Real Decreto de regularización (Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre), el Govern ha presentado una enmienda para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia".

Un año de plazo

También se indica que "la propuesta establece que las personas regularizadas dispondrán de un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas. La iniciativa prevé que cada comunidad autónoma podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos lingüísticos en su ámbito competencial".

Según el mismo comunicado "el objetivo es reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión y participación plena".