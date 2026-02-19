La denuncia del DAO por violación salpica a la secretaria de Seguridad: de mano derecha de Igualdad a no "saber nada"

Ni el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni Aina Calvo, su secretaria de Estado de Seguridad, según ellos, "no se enteraron de nada".

Esta es la versión defendida dentro del Ministerio por ambos cargos tras conocer la querella contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por presunta violación de una subordinada en la vivienda oficial del jefe de la Policía Nacional. Hay que recordar que la querella apunta a una actitud continuada y a la reclamación por parte de la presunta víctima de asistencia psicológica por culpa de la presunta agresión y acoso sexual sufrido.

Marlaska es el ministro. Y Aina Calvo es la secretaria de Estado con relación plena y directa con la Policía. Pero, según la versión esgrimida por ambos dentro del Ministerio y ante el Gobierno, no sabían nada de nada de lo que era un rumor que corría de rincón en rincón en la Policía. Pero, para colmo, y como señalan fuentes internas de la Policía, la cosa llega a la "parodia" porque Aina Calvo debería tener una especial sensibilidad con estos temas aunque solo sea porque llegó a la Secretaría de Estado del Interior directamente desde la Secretaría de Estado de Igualdad. Era la mano derecha de la ministra Ana Redondo desde 2023.

Trayectoria de Aina Calvo

Aina Calvo era la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y desde ese cargo pasó a ser la número dos del Ministerio del Interior en sustitución de Rafael Pérez.

Calvo se hizo con el cargo en Seguridad tras la dimisión por motivos personales de Rafael Pérez, que dejó el cargo que ocupaba desde enero de 2020 sin más explicación y en plena polémica por las presiones a la UCO y a la Policía del Gobierno de forma abierta y visible y de la cloaca socialista de forma más clandestina.

Calvo es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Ciencias de la Educación. Y antes de trabajar en Igualdad como mano derecha de Ana Redondo, había sido delegada del Gobierno en Baleares y alcaldesa socialista de Palma de Mallorca entre 2007 y 2011. También había ocupado el cargo de directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entidad en la que desempeñó el cargo de subdirectora.

Rafael Pérez se había integrado el equipo de Marlaska desde el primer Gobierno formado tras la moción de censura de Pedro Sánchez en mayo-junio de 2018. En ese momento asumió las funciones de jefe de gabinete del ministro. Posteriormente, el 17 de enero de 2020, fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, casi coincidiendo al milímetro con uno de los primeros escándalos de Marlaska: La llegada de Delcy Rodríguez a España con pleno conocimiento del Ministerio del Interior. Y es que la trama avisó de la dirección donde se pretendía quedar la narco-dictadora al jefe de gabinete de Marlaska. Esa información es básicamente imposible que no la conocieran el ministro y su secretario de Estado de Seguridad.

Hay que recordar que el DAO ha tenido que dimitir este martes después de que saliera a la luz que se ha admitido a trámite una querella contra él por una presunta violación. José Ángel González habría realizado una agresión sexual sobre una subordinada haciéndose valer de su posición, una de las más cercanas al ministro Fernando Grande-Marlaska.

El relato de la agresión

Según el relato de la víctima, el DAO la habría obligado a subir a su casa, residencia oficial otorgada por el cargo, para perpetrar la agresión a pesar de las numerosas ocasiones en las que ella se habría negado. "A partir de ese momento, y pese a las negativas inequívocas, claras y persistentes de la querellante, el querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima", explica la querella.

En este sentido, añade el texto que "los hechos que se denuncian y que resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta, consisten en que, en el interior de la vivienda, el querellado le manifiesta con exabruptos a la víctima que no puede irse de la misma, así como en la insistencia en la práctica de actos sexuales que la víctima rechaza de forma expresa en todo momento".

En este contexto, el DAO le habría bajado, a pesar de la repetitiva negativa de la querellante, los pantalones para tocar "de forma insistente con su mano la vagina a la víctima". "Le introduce los dedos y comienza a masturbarla, mientras exclama que le bese, la víctima le dice que se está negando en serio a lo que el querellado le dice que está gilipollas, y continúa con su acción intentando doblegar la voluntad de la víctima, que reitera su negativa expresa".

El Ministerio del Interior ha decidido destituir también al principal asesor del DAO (director adjunto operativo) de la Policía Nacional tras conocerse su supuesta implicación en el intento de frenar la denuncia.