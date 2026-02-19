La insinuación de Page sobre la corrupción: "He visto políticos amasar dinero desde que les picó el bicho"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "pasará a la historia de una manera muy diferente a la que él gustaría". Lo ha hecho durante su participación en el programa El Hormiguero, donde ha analizado la situación interna del Partido Socialista tras los últimos resultados electorales y ha advertido del rumbo que, a su juicio, está tomando la organización.

En la entrevista con Pablo Motos, el dirigente socialista ha reflexionado sobre el momento que atraviesa su partido después de los resultados obtenidos en Extremadura y Aragón y ante la perspectiva de 2027, año en el que coincidirán elecciones generales, autonómicas y municipales si no se produce un adelanto electoral.

Riesgo de personalizar

García-Page ha alertado del peligro de "reducir todo el proyecto político al interés de una persona", en alusión al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Según ha señalado, el desgaste electoral reciente no puede analizarse únicamente desde la óptica de la movilización del electorado.

El presidente castellanomanchego se ha referido a las declaraciones realizadas por Sánchez desde India, donde atribuyó la pérdida de votos en los últimos comicios autonómicos a la abstención entre votantes de izquierdas y apeló a reforzar su movilización de cara a futuras citas electorales. "O se ha equivocado o no se ha sabido explicar, pero creo que es una declaración de intenciones y me ha sonado mal", ha afirmado Page.

En este contexto, ha recordado que "el 90% de lo que se ha valorado ahora y ya ocurrió entonces es política nacional", en referencia a los resultados de 2023, cuando el PSOE perdió varios gobiernos autonómicos y municipales. También ha advertido a Sánchez de que, además de presidente del Gobierno, es "secretario general de los territorios".

El dirigente autonómico ha reconocido que "la marca PSOE hoy por hoy está muy tocada", dentro de lo que ha definido como un escenario político nacional que ha entrado en "unos niveles de degradación" que no esperaba.

Por otro lado, Emiliano García-Page ha hablado del PP y ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo "salió de Galicia por la puerta grande", aunque duda de que "tuviera claro el ambiente que se respira aquí en Madrid", donde ve "una neurosis verdaderamente tremenda" y "una sobredosis de populismo tremendo". Frente a ello, ha defendido la política de gestión y ha advirtido que en la capital "lo que aquí hay es un teatro", entre el populismo institucional y el de Vox.

¿Es Feijóo el candidato idóneo para ser la competencia de Pedro Sánchez?, @garciapage contesta #PageEH pic.twitter.com/JVRiaQYpqb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 18, 2026

Respuesta a las críticas internas

Durante la entrevista, García-Page ha abordado también las críticas recibidas desde su propio partido. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, le situó recientemente en una entrevista en el "marco político del PP".

Ante estas declaraciones, el presidente autonómico ha defendido su trayectoria electoral y ha afirmado que "quienes reparten los carnés de izquierdas lo hacen en función de cómo insultas a la derecha", mientras que él, ha subrayado, es el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta y "me lo he ganado ganando elecciones".

"Les disculpo cuando dicen eso", ha añadido, aunque ha sostenido que "tienen la brújula muy mareada". En ese sentido, ha cuestionado decisiones como pactar "privilegios fiscales para una parte a costa del resto", rebajar las penas por malversación o ceder la gestión de la inmigración a los independentistas. "Si piensan que todo esto es de izquierdas, tienen la brújula muy mareada", ha insistido.

También ha mostrado su malestar por las críticas dirigidas a referentes históricos del PSOE. Sobre Felipe González, al que ha definido como "un líder con mayúsculas", ha señalado que ha sido objeto de una campaña que le ha resultado especialmente molesta. En cuanto al fallecido Javier Lambán, ha reconocido que le "dolió y mucho" escuchar reproches hacia él y ha calificado esas palabras como "de las cosas más feas" que ha oído en mucho tiempo.

En otro momento de la entrevista, Page ha deslizado una reflexión sobre la política actual: "He visto algunos políticos, de los que en la vida habría pensado yo que se iban a dedicar a amasar dinero, que desde que les picó el bicho es un no parar", sin concretar a quién se refería.

Dudas sobre 2027

García-Page tampoco ha despejado si optará en 2027 a un cuarto mandato al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras llegar al Gobierno en 2015 y obtener mayorías absolutas en 2019 y 2023, ha asegurado que se encuentra "en el mejor momento" de su vida política y personal, aunque ha reconocido que "no tiene claro" si repetirá.

Ha subrayado que "no hay nadie imprescindible ni indispensable", si bien ha admitido que mantiene "mucha ilusión" y que la gestión en la comunidad está saliendo "francamente bien", aunque queden asuntos por mejorar. Asimismo, ha descartado aspiraciones fuera de Castilla-La Mancha.