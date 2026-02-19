¿Tapó Marlaska la violación del DAO a una subordinada? Las demoledoras pruebas que le ponen en jaque

Marlaska, respaldado por plena confianza dentro del Gobierno, asegura que no tuvo conocimiento del caso hasta el mismo día en que decidió apartar al implicado. En paralelo, se esfuerzan por desvincular completamente al ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, del PSOE, obviando que su nombramiento dependió directamente del titular del Interior.

"No tiene el mismo impacto personas con responsabilidad en el partido, que estén en disparadero, al DAO que no tiene vinculación con el PSOE", explican desde el Gobierno, que descartan que este escándalo pueda abrir una crisis en el Ejecutivo, como ocurrió en diciembre, cuando Moncloa y Ferraz dejaron durante cinco meses en un cajón las denuncias por acoso contra Salazar, que solo se atendieron tras la presión mediática.

Todas las miradas están puestas en Fernando Grande-Marlaska al que el Partido Popular acusa de "tapar" el caso. Marlaska atendió brevemente a los medios de comunicación para asegurar que desconocía "hasta ayer" la denuncia por agresión sexual contra el número dos de la Policía.