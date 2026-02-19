Un comisario cercano a Zapatero protegió al DAO José Ángel González tras un altercado en un prostíbulo

El comisario jubilado Segundo Martínez, considerado hombre de confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, intervino para frenar las posibles consecuencias internas de un incidente protagonizado hace años por el ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González Jiménez en un local de alterne de Valladolid, según fuentes consultadas por el diario The Objective.

El altercado tuvo lugar durante la etapa en la que ambos coincidieron en Castilla y León, antes de que González alcanzara la cúpula operativa de la Policía Nacional. Las fuentes indican que, de haber seguido los cauces disciplinarios, el incidente podría haber afectado a la trayectoria del entonces comisario, pero Martínez medió para evitar sanciones y consolidó desde entonces una relación de confianza con González.

Segundo Martínez ocupó la jefatura superior de la Policía en Castilla y León entre 2002 y 2003, y posteriormente fue jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa durante los dos mandatos de Zapatero, consolidando su influencia en la estructura de Interior. Por su parte, González desarrolló gran parte de su carrera en Castilla y León, ocupando cargos como comisario provincial de Valladolid y, en 2018, director adjunto operativo, convirtiéndose en el número dos del cuerpo policial bajo el mandato del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Martínez, determinante para que el altercado no trascendiera

Según The Objective, la intervención de Martínez fue determinante para que el altercado no trascendiera formalmente, reforzando la posición de González en la Policía y asegurando la presencia de un mando de confianza en la cúspide del cuerpo. Varias fuentes policiales señalan que Martínez mantuvo, incluso tras su jubilación, capacidad de influencia sobre los equilibrios internos y la promoción de determinados perfiles, siendo clave en la propuesta de González como DAO.

Asimismo, las fuentes explican que la cadena jerárquica en investigaciones sensibles concentraba la decisión operativa en el DAO, lo que reforzaba la relevancia de la estrecha relación entre González y Martínez dentro de la estructura policial, según detalla The Objective.