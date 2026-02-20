El Gobierno impulsará en la UE el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía

España va a impulsar en la Unión Europea que se retiren las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley de amnistía para presos políticos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha defendido que las sanciones deben servir solo como instrumento de "diálogo pacífico" y que, al haber sido aprobada la amnistía, ahora la UE debe "mandar un signo de que Venezuela va por el buen camino". Albares ha explicado que cuando la Unión Europea establece sanciones individuales, "siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto". "Es fundamental acompañar en este momento a Venezuela", ha incidido.

"Nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar", ha agregado el ministro Albares desde Barcelona.

Con esta jugada, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que Bruselas dé carta blanca a Rodríguez, incluida en la lista negra de la UE por violaciones de derechos humanos y ataques a la democracia, y pueda moverse libremente sin consecuencias comunitarias. La dirigente chavista, actualmente vetada y con prohibición de entrada en el espacio Schengen, podría volver a pisar suelo europeo sin restricciones si prospera la ofensiva diplomática española.

El jefe de la diplomacia española ha defendido que el levantamiento de estas medidas restrictivas sería "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", subrayando la importancia de acompañar los avances políticos con señales de apoyo desde Europa. Esta petición del Gobierno de Pedro Sánchez llega tras el ingreso de Nicolás Maduro en una cárcel federal estadounidense. España busca revertir la decisión de la Unión Europea de junio de 2018, cuando se incluyó a Rodríguez y a otros dirigentes chavistas en la lista de sancionados por la UE.

En enero de 2020, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, protagonizó el Delcygate al aterrizar en Barajas pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen, lo que obligó al ministro José Luis Ábalos a reunirse con ella en la zona de tránsito del aeropuerto. Además esta petición llega poco después de que el Partido Popular haya citado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión de investigación del Senado por el caso Plus Ultra y sus vínculos con el régimen venezolano.