Begoña Gómez, Air Europa, República Dominicana y la OMT: la red que salpica al matrimonio presidencial

En enero de 2019, Pedro Sánchez comprometió la cesión a la Organización Mundial del Turismo (OMT) de su sede en España de forma gratuita, por 75 años y tras sufragar una reforma de 24,4 millones de euros. La firma la hizo el secretario de Estado, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez, con el secretario general de la OMT -Zurab Pololikashvili-, la misma persona que apadrinó a Begoña Gómez, a la que acompañó en viajes internacionales, organizar a la mujer del presidente reuniones con ministros africanos o invitarla a asambleas mundiales de la OMT para que cerrara negocios por todo el planeta relaciones con un mundo multimillonario -el turismo- en el que no había trabajado nunca Gómez.

En esas visitas coincidió con Javier Hidalgo -responsable de la rescatada Air Europa-, quien, a su vez, lanzó una filial -Wakalua- que, con el respaldo de la mismo OMT patrocinó gastos del Africa Center de Begoña Gómez. Pues bien, el regalo de la sede ha debido resultar pequeño, porque en estos momentos, la web oficial del Ministerio de Industria refleja que, frente a los 75 años firmados de cesión de la sede, la nueva descripción del obsequio es más abierta: se trata de un uso "por tiempo indefinido" quedando la OMT "autorizada a utilizar las instalaciones y equipos según sus necesidades". Vamos, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y hasta que quiera.