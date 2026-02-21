Menú
⁠⁠El manual de Sánchez para amañar unas primarias: "Mete los de los 4 rumanos"

Carlos Cuesta analiza las informaciones respecto de las primarias del PSOE de 2017, las cuales fueron, presuntamente amañandas.

La banda del Peugeot, con Sánchez a la cabeza, habría maniobrado ilegalmente para ganar las primarias socialistas de 2017 a los candidatos Patxi López y Susana Díaz. Así lo explica en exclusiva el diario El Español, que apunta a posibles intercambios de actas, modificaciones en el censo de afiliados y la introducción de votos fraudulentos en aquel proceso interno.

Entre los mensajes difundidos figuran conversaciones atribuidas a Koldo García y a su entonces pareja, Patricia Úriz, a quien se señala como presunta colaboradora en la introducción de papeletas y en la modificación de actas durante la jornada del 21 de mayo de 2017, en la que competían Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. En uno de esos intercambios, Koldo le habría indicado a su expareja: "Mete los de los cuatro rumanos", poco después del inicio de la votación.

