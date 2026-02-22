El PP auditará la "nefasta gestión" de Marlaska: "Está desnortado política y moralmente"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que el partido pondrá en marcha una auditoría a la "nefasta gestión" de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, a quien define como uno de los miembros del Gabinete que más polémicas atesora debido a su dilatada permanencia en el cargo.

Gamarra ha puesto el foco en la situación interna de las fuerzas de seguridad, reclamando transparencia sobre los protocolos contra el acoso. La dirigente popular ha cuestionado que el ministro permanezca en su puesto pese a que los "hechos son tan graves como los de la presunta violación del DAO". En sus declaraciones, ha lamentado la falta de confianza de las víctimas en las instituciones, lanzando una pregunta directa al titular de Interior: "¿Le parece poco fracaso al ministro que no haya confiado una mujer en los canales del propio Ministerio?". Para el PP, Marlaska "está desnortado política y moralmente y debería haber dimitido ya", pero sostienen que su prioridad actual es simplemente "blindarse".

Críticas a la política penitenciaria y los beneficios a terroristas

Otro de los pilares de la auditoría será el análisis de las cárceles. Gamarra ha denunciado una supuesta degradación del sistema que, a su juicio, favorece prioritariamente a los presos de ETA. "Viven mejor que cuando Marlaska llegó al Ministerio. Seguramente en España sean los únicos", ha ironizado, vinculando estas decisiones a supuestos pactos con Bildu y calificándola como "una política penitenciaria al servicio del sanchismo".

Según sus datos, aunque los terroristas son una minoría en las prisiones vascas, concentran la gran mayoría de las excarcelaciones mediante la aplicación del artículo 100.2, algo que define como "una decisión política".

Un balance de "escándalos" y "tinieblas"

La formación de Alberto Núñez Feijóo exige que el Gobierno rinda cuentas por el incremento de delitos graves, como homicidios o narcotráfico. Gamarra ha enumerado una lista de agravios que incluyen el cese de Pérez de los Cobos, la falta de protección de los agentes frente al narco en el sur y la gestión de la carrera del actual DAO. "Está claro que Marlaska vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar", ha aseverado la vicesecretaria.

Por último, el PP ha calificado de "absoluta temeridad" la reciente regularización de inmigrantes, criticando que se base en declaraciones juradas sobre la falta de antecedentes. Gamarra ha concluido advirtiendo que los socios del Ejecutivo están avalando con su silencio este camino hacia el "precipicio", asegurando que el PP trabajará para que "los trapos sucios deben salir a la luz".