Javier Zarzalejos, eurodiputado del PPE: "Sánchez envió un mensaje muy esclarecedor a Europa dándoles plantón"

Una delegación europea ha visitado esta semana España para analizar la situación del Estado de derecho, dado el deterioro que padece en nuestro país por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los casos de corrupción, la falta de independencia judicial y la persecución del Gobierno a algunos medios de comunicación. Una situación incómoda para Pedro Sánchez, que llegó a dar plantón a los eurodiputados.

Entre ellos, el representante del PPE, Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento europeo, que recibe a Libertad Digital después de la visita y declara que "Europa ha puesto el foco en España" y, "desgraciadamente, la impresión no es buena". "Hemos debilitado nuestro marco penal reformando la malversación, y hemos dejado impunes delitos muy graves con la concesión de indultos y amnistías", denuncia.

La delegación europea elaborará en las próximas semanas un informe que recoja sus impresiones sobre la situación que vive España. La ausencia de todos los miembros del Gobierno durante la visita, a la que se sumó también el plantón del presidente de RTVE, avanza que las conclusiones podrían ser malas, como ha ocurrido con dictámenes anteriores de la Comisión Europea sobre la amnistía, que describió como una "autoamnistía". "El Parlamento europeo no va a normalizar determinadas situaciones con su silencio", advierte el eurodiputado del PP.

Zarzalejos compara los últimos ataques del Gobierno al Estado de derecho con un edificio en el que empiezan a salir grietas. "Por sí solas no llaman la atención, pero todas juntas hacen que todo el sistema se desestabilice", critica, advirtiendo de que "el Parlamento europeo no va a mirar hacia otro lado ante situaciones muy preocupantes". Según explica, las instituciones europeas pueden enviar avisos a un país para que tome medidas y, en último término, emitir sanciones, como ha ocurrido en el caso de Hungría, país al que Europa ha sometido a un duro proceso de vigilancia.

Recuerda que Eslovaquia se comportó con mayor respeto el pasado mes de julio, cuando el primer ministro recibió a la delegación europea que iba a analizar la situación del Estado de derecho en este país, y pudieron reunirse con los ministros que solicitaron, a pesar de la posición crítica de su Parlamento. La imagen proyectada por España "envía un claro mensaje a Europa", asegura el eurodiputado, advirtiendo de las posibles consecuencias, no solo por las actuaciones del Gobierno, sino por su falta de cortesía. "Puede tenerse en cuenta en la evaluación incluso más que el contenido de la cita", asegura.

Esta misma semana, España ha sido excluida de una importante reunión para abordar temas económicos de la UE. Una decisión que llevó a Sánchez a ir al choque contra la italiana Georgia Meloni, a la que responsabiliza por lo ocurrido. Es una prueba más de cómo Europa empieza a arrinconar a nuestro país, entregado a sus alianzas con Venezuela, China o la India.

Los escándalos que rodean a Sánchez son, desde hace tiempo, motivo de comentarios entre los dirigentes europeos, que asisten con estupor a la ristra de casos de corrupción y polémicas que, en cualquier otro país europeo, habrían tumbado al Gobierno.