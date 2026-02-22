La falta de candidato en Extremadura pone en alerta al PSOE

Con tal de no facilitar un gobierno de María Guardiola y confiando en que el conflicto PP-Vox se intensifique en Extremadura, el PSOE está dispuesto a que uno de los territorios donde históricamente ha sido más fuerte termine postrado. En Ferraz son conscientes de que una repetición electoral no les conviene, especialmente teniendo en cuenta que actualmente el partido está roto, sobre todo después de que varios dirigentes del PSOE extremeño abrieran la puerta a negociar con el PP para desbloquear la investidura.

Ahora, bajo el mando de una Comisión Gestora presidida por José Luis Quintana, hombre de confianza de Pedro Sánchez, los ánimos están bajos y no se perciben avances para conformar una nueva Ejecutiva regional que elija a un líder tras la marcha de Miguel Ángel Gallardo, actualmente procesado por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Una situación que podría jugarles en contra si se vieran inmersos en la convocatoria de nuevas elecciones.

Tras dos meses desde las elecciones, el PSOE extremeño parece sumido en el inmovilismo y la desidia, de ahí que aún no se haya celebrado un comité regional del partido. Instan a convocarlo "de inmediato". "Si el Comité Regional no se convoca mañana ya estamos tardando", expresó el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quien considera que el partido debe tomar decisiones urgentes ante el contexto actual.

Desde Ferraz confían en que, al menos hasta después de las elecciones en Castilla y León, los de Santiago Abascal no moverán ficha para facilitar con su abstención la investidura de María Guardiola, siempre priorizando su papel como oposición de cara a las elecciones generales. Pero si llegado el 3 de mayo no se logra formar gobierno, Extremadura se enfrentaría a una repetición electoral, algo que pone en alerta al PSOE. "Sería un problema", reconocen fuentes cercanas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.