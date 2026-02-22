La Guardia Civil señala el descontrol de Adif: los vídeos "no permiten confirmar" la tragedia de Adamuz

El primer informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz confirma que la principal línea de investigación de la tragedia apunta a "un problema en las infraestructuras ferroviarias" como causa del desastre ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, y que ha causado la muerte de 46 personas. Pero el informe da más datos que explican en parte lo ocurrido tras el accidente. Y es el descontrol de Adif, el gestor público de las vías, dependiente directamente del Ministerio de Óscar Puente y, por lo tanto, del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El día 20-01-26 se solicitan las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio del que dispone ADIF en la zona donde se produjo el accidente", señala la Guardia Civil en sus funciones ya ahora de policía judicial. Pero se encuentran con que "dichas imágenes dan indicios sobre la hora en la que se pudo producir el accidente", pero "no permiten confirmar cómo se produce, al no observarse el momento de la colisión". Y ello después de que el ministro Puente haya alardeado de contar con un sistema de control de las vías que, afirma él, ha costado nada menos que 3.000 millones de euros.

El informe de la Guardia Civil apunta igualmente a una posible rotura del carril de la vía o a un fallo de la soldadura. Pero, sea como sea, traslada la responsabilidad directa al estado de las vías, cuyo mantenimiento es competencia del Gobierno de Sánchez.

Con todo esto es mucho más fácil entender la letal cronología de los hechos que se desató tras producirse el accidente de Adamuz. Y es que hay que recordar que aquel día a las 19:43 se produjo el accidente de los dos trenes. Y en ese momento ADIF no tenía conocimiento de lo ocurrido pese a contar con el famoso sistema de control de, según Puente, 3.000 millones de euros.

A las 19:44 se produjeron las primeras llamadas al 112 de las víctimas del tren Iryo. Después llegarían las del Alvia. Y el 112 fue el que avisó a ADIF tras recibir las llamadas. Porque ADIF seguía sin enterarse por medio de su polémico sistema de control. Fue el propio presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, quien reconoció que el primer aviso lo tuvieron por el 112.

A las 19:45-48 se sucedieron las dos llamadas del maquinista del Iryo al Centro de Control de Atocha. Allí fue el propio maquinista el que aportó detalles, porque este centro, coordinado en el sistema de ADIF, seguía sin enterarse de la realidad del accidente. El maquinista les comunicó que tenían un coche incendiado y que había descarrilado. Que se iba a tener que bajar de la cabina para ver lo ocurrido. Todo ello, mientras desde el centro de control no aportaban ni un dato y hasta parecían tener prisa por zanjar la llamada.

Y así durante toda la jornada hasta que llegó al tren Alvia la Guardia Civil una hora después del accidente porque Adif no les avisó en el primer momento de lo ocurrido con ese tren.