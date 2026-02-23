El DAO de Marlaska cada vez más cercado: una segunda mujer dice que también es víctima suya

El abogado de la mujer que ya ha denunciado a José Ángel González por un presunto delito de abuso sexual, Jorge Piedrafita, asegura que otra mujer se ha puesto en contacto con su asociación Adive (Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada) para denunciar que es víctima también del ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional.

Piedrafita ya había asegurado que otras mujeres se estaban poniendo en contacto con él por hechos similares, pero a manos de otros miembros de la cúpula policial, pero en esta ocasión, tal y como revelan varios medios, se trataría de la segunda agente que señala directamente al propio DAO. "Hola, yo también soy una víctima del DAO", habría sido la frase de esta policía en su primer contacto con el abogado, según cuenta El Mundo.

"Le costaba subirse la bragueta".

La noticia, eso sí, no resulta excesivamente sorprendente teniendo en cuenta lo que diversos testimonios han revelado que se comentaba sobre el alto mando dentro de la propia Policía, cuya actitud de González con mujeres del Cuerpo "nunca pasó desapercibida", ni antes ni después de su nombramiento como DAO.

Las mismas fuentes sostienen que determinadas conductas consideradas "inapropiadas" se habrían intensificado durante los siete años en los que ejerció su puesto. Así, responsables de la propia Policía resumen la fama interna adquirida con una expresión que, aseguran, circulaba desde hace años en distintos destinos: "A Jota le costaba subirse la bragueta".

Además, según relatan, el comisario no ocultaba sus relaciones personales en el ámbito profesional y normalizaba comportamientos que varios mandos califican de "impropios" para la responsabilidad institucional que ostentaba. "Era un secreto a voces".

"Actitudes indecorosas, bochornosas"

Parece obvio que si ese comportamiento era conocido por muchos y se toleraba solo puede ser porque no se trataba de una excepción. En este sentido, la portavoz del sindicato Jupol explicaba este lunes en Antena 3 que en la cúpula policial y en la junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía "ahora mismo tienen que estar temblando por si hay más gente que pudiera hablar".

La portavoz de Jupol aseguraba que José Ángel González "sigue siendo el hombre más poderoso de la Policía Nacional" porque él ha sido el responsable de todos los miembros de la cúpula policial.

Asimismo, la sindicalista incide también en que, "justo antes" de que estallara el caso a su organización habían empezado a llegar "desde las cúpulas policiales que parece ser que era voz pópuli que este señor tenía este tipo de actitudes indecorosas, bochornosas".