De 2018 a 2026: El deterioro físico de Pedro Sánchez
Es habitual que los presidentes del Gobierno realicen una comparecencia en diciembre para hacer balance del año. En el caso de Pedro Sánchez ya van ocho años seguidos y su deterioro físico es notable con el paso de los años.
Año 2018
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha ofrecido el balance de gestión del Gobierno. 28.12.2018
Año 2019
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación, con motivo del Consejo Europeo y la Cumbre del Euro en 2019. Ese año Sánchez rompió la tradición de realizar el balance del año.
Año 2020
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa de presentación del primer informe de rendición de cuentas del Gobierno de España: "Cumpliendo" en el año 2020.
Año 2021
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar la tercera edición del informe de rendición de cuentas del Ejecutivo 'Cumpliendo' y hacer balance de los dos primeros años de legislatura. Año 2021
Año 2022
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. En diciembre de 2022.
Año 2023
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia para hacer balance de su gestión y exponer los acuerdos del último Consejo de Ministros del año 2023.
Año 2024
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros del año 2024.
Año 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo. Año 2025.
Año 2026
Pedro Sánchez durante la rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, el 6 de enero de 2026.