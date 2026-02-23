El PP tiene un gesto con Vox: impidió que el PSOE coartara los derechos de Figaredo como diputado

José María Figaredo ha recibido un apercibimiento del Congreso por solicitar el voto telemático a causa de su baja de paternidad e irse a un mitin de Vox. El Reglamento de la Cámara, recientemente reformado, es muy estricto al respecto. El diputado del PP Guillermo Mariscal no pudo votar a distancia pese a estar de luna de miel. El PSOE pretendía ir más allá contra Figaredo, pero el PP lo impidió.

Según transmiten fuentes parlamentarias a Libertad Digital, el PSOE presentó una queja en la Mesa del Congreso, reunida el pasado martes 17 de febrero, contra Figaredo, porque el jueves 12 de febrero votó de forma telemática a causa de su baja paternal, y fue "cazado" en un acto de precampaña electoral en León.

En el escrito, el PSOE pedía al órgano Rector de la Cámara, presidido por Francina Armengol, que "se le denegara en el futuro la emisión de voto telemático por causa de paternidad", según ha podido saber este periódico. El diputado del PP, y miembro de la Mesa, José Antonio Bermúdez de Castro, tomó entonces la palabra para advertir de que no se le podía negar un derecho parlamentario con carácter indefinido, saliendo así en defensa del representante de Vox.

Gesto cuando se negocia en Aragón y Extremadura

Pidió, eso sí, que se le enviara un recordatorio de que la autorización del voto telemático, regulado por el Reglamento del Congreso, no puede luego utilizarse para un motivo distinto al esgrimido, que en este caso era por baja paternal. La Mesa tuvo en cuenta la petición del PP y finalmente le envió un apercibimiento en lugar de prohibirle poder ejercer el voto telemático a futuro, lo que habría supuesto coartarle un derecho como diputado.

Preguntado en los pasillos del Congreso por la polémica, Figaredo no pudo explicar los motivos por los que se marchó a un mitin de Vox después de pedir votar de manera telemática por baja de paternidad. El diputado esquivó las preguntas de la prensa y dijo desconocer la crítica del PSOE al respecto.

El gesto a Vox por parte del grupo del PP en el Congreso tiene lugar en plenas negociaciones entre ambos partidos en Extremadura y Aragón, y a las puertas de las elecciones en Castilla y León. Pese a la habitual disputa política entre ambos, los de Ester Muñoz hicieron prevalecer el derecho del diputado para evitar que el PSOE pudiera coartarlo, lo que podría acercar posturas entre ambos.

La semana pasada, Alberto Núñez Feijóo defendió la necesidad de no frustrar el cambio que han votado los ciudadanos, pidiendo responsabilidad a ambos partidos. Génova exigió a María Guardiola "discreción y trabajo" para poder llegar a un acuerdo, y desde entonces la presidenta en funciones ha guardado silencio. Jorge Azcón mantiene contactos con la cúpula de Vox de manera discreta, pero el PP asume que no habrá ningún acuerdo hasta después de las elecciones del 15 de marzo.