Tras la publicación de la exclusiva de Libertad Digital sobre la supuesta dolencia cardiovascular de Pedro Sánchez, Ferraz ha querido restar relevancia a la información. Fuentes de la dirección del partido remiten a TikTok, donde se pueden ver vídeos del presidente practicando deporte. Según la dirección socialista, estas imágenes buscan evidenciar el buen estado de salud del presidente.

Este es el único vídeo reciente publicado en las redes sociales del presidente Sánchez en el que se le ve practicando deporte. El anterior, publicado en Instagram, data del 22 de julio de 2023, justo un día antes de las elecciones generales, y muestra al presidente realizando una ruta en bicicleta por el campo, acompañado de su esposa, Begoña Gómez.

Es la primera reacción tras la ausencia de confirmación o desmentido por parte de Moncloa. Este lunes, Sánchez preside con normalidad la Comisión Ejecutiva Federal, después de haber viajado este domingo a Ponferrada para acompañar a su candidato en Castilla y León, Carlos Martínez. Durante el acto de precampaña, el presidente reafirmó su intención de continuar "más allá de 2027" dejando claro que su voluntad es seguir liderando el proyecto socialista y subrayó que Castilla y León debe ser "el punto y final" de los gobiernos de PP y Vox.

Más allá de la reunión con la dirección federal del partido, Sánchez no tiene más compromisos oficiales programados este lunes, tras varios días de viaje institucional en La India. Su viaje coincidió además con la polémica generada en torno al secretario adjunto de Organización, Borja Cabezón, quien habría recurrido a empresas pantalla en el extranjero para presuntamente evadir impuestos, así como con el escándalo relacionado con el exDAO, acusado de la violación a una subordinada.