A las puertas del Ministerio del Interior, la indignación ha tomado la palabra. Entre colas, pancartas y declaraciones contundentes ante las cámaras, los agentes y ciudadanos han denunciado lo que consideran una crisis sin precedentes en la cúpula de la Policía Nacional.

La concentración, convocada en un clima de máxima tensión tras la dimisión del ya ex DAO, ha servido para que los asistentes expresen no solo su malestar por los últimos escándalos, sino también por lo que califican como años de abandono institucional.

"No se puede consentir lo que está sucediendo"

"Hay que sacarlo de los pelos, no se puede consentir lo que está sucediendo en España. El director de la Policía violando y nosotros allí mirando, y el otro viendo a los gitanos. Que el sueldo lo pagamos entre todos y nos tienen exprimidos; no se puede vivir ya aquí. Dimisión de todo el Gobierno", ha sentenciado una mujer visiblemente cabreada.

Otro ciudadano que ha acompañado la manifestación fue igual de rotundo: "Es un Gobierno ilegítimo, se metió por la puerta de atrás, falsificó sus propias elecciones primarias. El tío que se ha quedado es un mafioso y es el jefe de todos ellos".

Cristian, que ha acudido en condición de "un ciudadano civil", ha explicado que "por supuesto que no es suficiente" en referencia a la dimisión del ya ex DAO. "Por supuesto que debería dimitir el Gobierno entero y ojalá sea pronto", ha añadido.

Entre la indignación también ha habido espacio para la defensa cerrada del cuerpo. "España tiene un colectivo policial extraordinario y una capacidad de trabajo increíble y de servicio público al servicio de todos los ciudadanos", ha subrayado Aarón Rivero, el secretario general de JUPOL. Él mismo ha querido lanzar un mensaje esperanzador: la Policía está "para ayudar a todas las personas, a todos los ciudadanos, y que estén tranquilos porque, más allá de los comportamientos que haya tenido un mando operativo, la Policía tiene los recursos suficientes para poder afrontar cualquier tipo de servicio policial con todas las garantías".

El secretario general ha explicado además que se pide la "retirada inmediata de la condecoración y lógicamente de las otras dos, porque lo único que se consigue con eso es incrementar la pensión de jubilación que va a tener el DAO en un 20% y la de su asesor, que va a tener un complemento económico desde aquí hasta el final de sus días. Tienen que retirárselas porque una medalla de tan alta consideración dentro del colectivo policial solo es merecedora de un policía intachable".

Aarón Rivero, ha asegurado: "Hemos venido a pedir la dimisión del ministro del Interior y del director general de la Policía porque no podemos permitir seguir manteniendo este nivel de crispación dentro del cuerpo; se está abriendo un ataque a la Policía por las actitudes de un director adjunto operativo que entendemos que, de ser ciertas, van a comprometer a la Policía Nacional y no podemos permitirlo. Tiene que haber un cambio en la cúpula policial, empezando por el ministro del Interior y acabando por el director general de la Policía".

Rivero ha denunciado también la falta de interlocución con el Ministerio: "Desde el minuto uno que entró este ministro, solo hemos tenido una reunión con él. Desde luego, estamos completamente silenciados; no tenemos ninguna interlocución con él".

Asimismo, ha animado a posibles víctimas a acudir al sindicato y a sus servicios jurídicos, subrayando que denunciar a un mando de tan alto rango supone una decisión "muy valiente".

JUPOL exige ceses y denuncia el silencio

Joaquín Martín, vocal del consejo de la Policía por el sindicato JUPOL, ha denunciado la falta de respuesta por parte del Gobierno. "Nos sentimos desoídos desde que gobiernan. No somos profesión de riesgo, no tenemos una jubilación digna, no estamos equiparados como los Mossos d’Esquadra, tenemos la muerte de nuestros compañeros de Barbate hace muy poco tiempo. Son muchas responsabilidades en las que al final esta persona –en referencia a Fernando Grande-Marlaska– nunca es responsable. Por tanto, llevamos mucho tiempo pidiendo la dimisión y hoy más que nunca queremos la dimisión del ministro".

Ha recordado además que JUPOL es "un sindicato muy nuevo (se creó en el año 2019) y dijimos que una vez consiguiésemos la equiparación salarial nos marcharíamos y pondríamos nuestros puestos a disposición de los afiliados".

El secretario provincial de JUPOL en Alicante ha confirmado que se sienten desoídos por parte del Ministerio y ha pedido a las mujeres que "se encuentren en esa situación, que denuncien, como ha hecho la compañera, y que vayan a un juzgado, que es donde tienen que denunciar".

"Basta ya de manipuladores, de violadores y de acosadores y de gente que lo encubre", ha clamado la madre de una policía.

Por su parte, la portavoz de JUPOL, Laura García, ha afirmado a Libertad Digital que "no es suficiente la dimisión": "No tenía que haber sido una dimisión, tenía que haber sido un cese fulminante, empezando por ahí". A su juicio, tanto el ministro como el director general "siguen escondidos" en "la mayor crisis que está sufriendo la cúpula de la Policía Nacional".

Preguntada por el impacto en la imagen del cuerpo, ha respondido: "Absolutamente, porque al final esto puede mellar en la confianza que el ciudadano tenga en los 72.000 hombres y mujeres que componemos la Policía Nacional".

Sobre las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska en el Congreso, cuando afirmó que solo dimitiría si la víctima consideraba que el Gobierno le había fallado, García ha concluido: "El listón se lo puso él y, desde luego, va tarde".