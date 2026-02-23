Marlaska, contra las cuerdas: los sindicatos policiales toman Interior y exigen su dimisión inmediata

A las 12:00 de esta mañana, decenas de agentes se han concentrado frente a la sede del Ministerio del Interior, en Madrid, en una protesta convocada por el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL. Además de otros como JUCIL y JUSAPOL. La movilización ha tenido como objetivo reclamar la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

La concentración, planteada como una respuesta a la "grave crisis" abierta en la cúpula policial, se produce tras la denuncia por presunta agresión sexual contra el ya ex director adjunto operativo DAO, José Ángel González, quien dimitió la pasada semana.

Los convocantes sostienen que no basta con la renuncia del mando investigado y que la responsabilidad política alcanza a quienes, a su juicio, permitieron su continuidad en el cargo.

JUPOL Madrid concentrándose por la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y de Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía. 📢#MarlaskaDimisión 🇪🇸 Convocan @jusapol, @jucilnacional y JUPOL pic.twitter.com/vhYAwCfVLl — Jupol Madrid (@Jupol_Madrid) February 23, 2026

Una querella por presunta agresión sexual

El origen de la crisis se sitúa en la querella presentada por una agente destinada en la Comisaría de Coslada (Madrid) contra González. Según el escrito judicial, el entonces máximo responsable operativo habría forzado a la denunciante a mantener relaciones sexuales tras trasladarla en un "vehículo oficial camuflado" hasta su vivienda oficial, después de una comida en la que también participaba otro comisario.

La denunciante aportó al juzgado un audio de unos 40 minutos grabado en el momento de los hechos, así como mensajes y registros de llamadas que acreditarían coacciones posteriores para evitar que denunciara. El material ya obra en poder del juez instructor en Madrid, que ha citado a declarar al ex DAO como querellado el próximo 17 de marzo.

Durante el transcurso de la concentración se ha conocido, además, que una segunda mujer habría contactado con el abogado de la primera denunciante para relatar hechos similares. El letrado ha solicitado la máxima reserva judicial sobre el material aportado, después de que la identidad de la primera víctima haya trascendido y haya necesitado escolta.

El real decreto de la dana

Uno de los puntos más controvertidos señalados por los sindicatos es la permanencia de González en el cargo más allá de la edad ordinaria de jubilación. El ex DAO continuó en su puesto tras cumplir 65 años gracias a una disposición incluida en el real decreto de medidas urgentes aprobado con motivo de la dana que afectó a Valencia en noviembre de 2024.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), que también ha convocado otra protesta ante Interior, consideran que esa decisión "unió la suerte" del ministro y del entonces DAO, y que los hechos conocidos no pueden zanjarse con una simple dimisión voluntaria.

"Responsabilidad política directa"

En declaraciones a Libertad Digital, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha asegurado: "Hemos venido a pedir la dimisión del ministro del Interior y el director general de la Policía porque no podemos permitir seguir manteniendo este nivel de crispación dentro del cuerpo; se está abriendo un ataque a la Policía por las actitudes de un director adjunto operativo que entendemos que, de ser ciertas, van a comprometer a la Policía Nacional y no podemos permitirlo. Tiene que haber un cambio en la cúpula policial, empezando por el ministro del Interior y acabando por el director general de la Policía."

Rivero ha denunciado también la falta de interlocución con el Ministerio: "Desde el minuto uno que entró este ministro, solo hemos tenido una reunión con él. Desde luego, estamos completamente silenciados; no tenemos ninguna interlocución con él."

Asimismo, ha animado a posibles víctimas a acudir al sindicato y a sus servicios jurídicos, subrayando que denunciar a un mando de tan alto rango supone una decisión "muy valiente".

"No es suficiente"

Por su parte, la portavoz de JUPOL, Laura García, ha afirmado a Libertad Digital que: "No es suficiente la dimisión. No tenía que haber sido una dimisión, tenía que haber sido un cese fulminante, empezando por ahí." A su juicio, tanto el ministro como el director general "siguen escondidos" en "la mayor crisis que está sufriendo la cúpula de la Policía Nacional".

Preguntada por el impacto en la imagen del cuerpo, ha respondido: "Absolutamente, porque al final esto puede mellar en la confianza que el ciudadano tenga en los 72.000 hombres y mujeres que componemos la Policía Nacional."

Sobre las declaraciones de Marlaska en el Congreso, cuando afirmó que solo dimitiría si la víctima consideraba que el Gobierno le había fallado, García ha concluido: "El listón se lo puso él y, desde luego, va tarde."