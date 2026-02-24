El Senado se ha visto obligado a aplazar la declaración prevista para este jueves de Julio Martínez Martínez, administrador de la empresa Análisis Inteligente, imputado en el 'caso SEPI' y que ha pagado en los últimos años 450.000 euros al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en concepto de asesoría. El aplazamiento se debe a que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha respondido al Senado que no puede localizar a una persona con apellidos tan comunes como "Martínez Martínez".

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Sin embargo, fuentes consultadas por Servimedia han indicado que la Mesa de la 'comisión Koldo' cuenta ya con la dirección de las oficinas de Análisis Inteligente, la empresa del amigo de Zapatero. Estos datos pueden ayudar a su citación, pero para pedirlo, este órgano de la Cámara Alta debe reunirse de nuevo, ya que no se puede convocar a nadie a declarar si no se cumple un mínimo de tres días.

Si comparecerá el presidente de Plus Ultra

En paralelo, este miércoles comparecerá a las 11:00 horas en la Cámara Alta el presidente y cofundador de la aerolínea Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola. La relación entre Julio Martínez Martínez y Plus Ultra se articula mediante contratos de consultoría y mediación firmados con varias de sus sociedades, entre ellas Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica. Estas mercantiles cobraron en torno a 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años, por servicios de bróker aéreo y gestiones ante autoridades, especialmente en la Venezuela del exnarcodictador Nicolás Maduro.

Martínez Sola comunicó a la SEPI que entre las facturas a pagar con el rescate figuraban servicios de Análisis Relevante, firma creada en febrero de 2020 por Julio Martínez Martínez. Es decir, parte del apoyo público a Plus Ultra debía destinarse a saldar deudas con la consultora del empresario que, a su vez, abonaba honorarios al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero recibió alrededor de 450.000 euros de Análisis Relevante en seis años, por trabajos de "consultoría global", análisis geopolítico y apoyo estratégico, según su versión. No ha reconocido trato personal ni relación directa con Julio Miguel Martínez Sola, pero sí una amistad estrecha con Julio Martínez Martínez, con quien salía a correr y que actuaba como consultor para Plus Ultra.

Rescate del Gobierno por 53 millones

La aerolínea Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 9 de marzo de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI. La compañía fue considerada "estratégica" pese a operar entonces con una flota mínima y una cuota muy reducida del tráfico aéreo en España.

La financiación pública se estructuró en un préstamo ordinario de 19 millones de euros, a devolver en cinco años, y un préstamo participativo de 34 millones, con un plazo de siete años. El contrato de ayuda se firmó el 12 de marzo de 2021 y los fondos se fueron poniendo a disposición de Plus Ultra entre marzo y agosto de ese año.

En el 'caso SEPI', que estalló en diciembre pasado, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción investigan si parte de esos 53 millones se utilizó para pagar servicios a las sociedades Martínez Martínez y, de manera indirecta, alimentar la cadena de pagos hacia Zapatero. La Policía sitúa al responsable de Análisis Inteligente como presunto 'testaferro' del expresidente en operaciones conectadas con Venezuela y con la propia Plus Ultra.

Zapatero niega cualquier intervención en la decisión de rescatar Plus Ultra y desvincula sus cobros de Análisis Relevante de las ayudas públicas concedidas a la aerolínea. Martínez Sola y Roselli, la cúpula de Plus Ultra, mantienen que contrataron a Julio Martínez Martínez por su capacidad de gestión y contactos internacionales, sin indicaciones del expresidente del Gobierno.