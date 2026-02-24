El primer informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz ha confirmado que la principal línea de investigación de la tragedia que ha dejado tras de sí 46 víctimas mortales se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias", es decir, de responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y, por si la noticia no era ya lo suficientemente mala para el Gobierno, la Guardia Civil se ha encargado de dejar claro que también investiga en concreto otra derivada: la "falta de prevención o supervisión" en las vías. Es decir, el mantenimiento y vigilancia.

El informe de la Guardia Civil apunta a las vías como causa del desastre ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz. Pero el informe da más datos que explican en parte lo ocurrido, también, tras el accidente. Y es el descontrol de ADIF, el gestor público de las vías, dependiente directamente del Ministerio de Óscar Puente y, por lo tanto, del Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que en las imágenes de ADIF no se puede visualizar el momento del accidente, lo que deja constancia del nivel del sistema de control de las vías en España después de que el ministro Óscar Puente haya alardeado de haberse gastado en ese sistema 3.000 millones de euros.

Investigando las posibles causas

Una de las líneas de investigación incluye directamente la "falta de prevención: este supuesto investiga si la falta de medidas preventivas o de supervisión, impidió detectar la presencia de algún riesgo en la vía, como puede ser una rotura de riel o soldadura", señala el informe de la Benemérita.

"En este supuesto también se incluye una mala ejecución en la soldadura, bien por acción del soldador, bien por el uso inadecuado del kit de soldadura, puesto que en todo caso debió ser detectado dentro de las labores de supervisión que se debieron llevar a cabo", añade. Y, "para corroborar o descartar este supuesto se procede a llevar a cabo las siguientes indagatorias", indica el informe: "Los días 19, 20 y 21-01-26 se toman distintas manifestaciones, especialmente de maquinistas sobre posibles anomalías detectadas en las vías e informadas. El 23-01-26, se solicita información sobre reportes de trenes anteriores que circularon por la misma vía. El 26-01-26, se solicita la remisión de los protocolos actualizados sobre cómo se debe realizar la supervisión e inspección de las vías en las que se ha producido el accidente".

Y no son las únicas acciones dentro de esta línea de investigación: "El 26-01-26, se solicita la remisión de los protocolos de actuación que han de ejecutarse una vez que se reporta una incidencia en la vía por parte de los maquinistas. El 26-01-26, solicitud de la última revisión del tramo afectado. El 29-01-26, solicitud de informes del área de prevención de riesgos laborales tanto de Iryo como de Renfe, sobre irregularidades detectadas en el tramo del accidente".

Por último: "Solicitud a la SEMAF de informes sobre irregularidades detectadas en el tramo del accidente. El 30-01-26, entrevista a personal de ADIF. El 02-02-26, solicitud a ADIF de documentos de concurso de empresa privada auscultación ultrasónica (02-10-25). Solicitud a ADIF: datos de la última revisión ultrasónica del tramo afectado. Gestiones para la localización de personal de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al objeto de poder tomar manifestación respecto al supuesto investigado". Y el "03-02-26, solicitud a INECO del informe de riesgos sobre proyecto de obra que afectó al tramo investigado".

La línea de investigación, además, se complementa con la de posible "falta de mantenimiento" y de "uso de materiales inadecuados".