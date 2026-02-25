Armengol sale al rescate de Bildu cuando el PP le exige a gritos "esclarecer los asesinatos de ETA"

Este miércoles, el Gobierno desclasifica los documentos del golpe de Estado del 23F y Bildu ha aprovechado la ocasión para pedir la desclasificación de otros acontecimientos al amparo de la Ley de Memoria Histórica. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha preguntado a Pedro Sánchez si tiene intención de desclasificar los documentos que tratan sobre la "guerra sucia contra el pueblo vasco", en referencia a los GAL.

"Le pedimos que desclasifique todos los documentos sobre todos estos casos que azotaron a todo el pueblo vasco, porque tienen derecho a saber la verdad, la sociedad vasca a conocer lo que pasó sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo porque las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre y eso es lo que buscamos en Bildu", ha señalado, en una intervención que ha provocado los gritos y la protesta de la bancada del PP.

Ante la protesta de la oposición, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado al orden: "Señores diputados de la bancada del PP, silencio y respeto. Todo el mundo tiene los mismos derechos en esta Cámara", ha dicho, saliendo al rescate de la diputada de Bildu, que ha podido continuar con su intervención.

El presidente del Gobierno se ha limitado a destacar el "gran día histórico" que supone la desclasificación, prevista en torno al mediodía, de los documentos relacionados con el 23F. "Las familias y la sociedad vasca tienen derecho a conocer la verdad, no nos la niegue, desclasifique la impunidad", ha zanjado Aizpurua.

Tras concluir su intervención, era el turno del diputado del PP Guillermo Mariscal que ha exigido a Bildu que "ayude a esclarecer los asesinatos de ETA", pero Armengol le ha cortado el micro y no se ha podido escuchar toda su intervención al respecto, sólo los aplausos del PP ante sus palabras.

En su turno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aprovechaba también para reprochar al PSOE su connivencia con Bildu. "Lo que hemos visto es una vergüenza que no tiene precedentes", decía visiblemente enfadado por lo ocurrido, reprochando a Aizpurúa "no colaborar en el esclarecimiento de los 379 asesinatos de ETA". "Es lamentable, y más aún, ver la connivencia del PSOE, para esto ha quedado", remataba.