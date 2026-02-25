Aznar explica por qué Sánchez desclasifica el 23-F

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reaccionado a la decisión del Ejecutivo de desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23-F, anunciada el lunes por Pedro Sánchez y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y en la web de Moncloa. La medida permitirá consultar la documentación a través de la web de La Moncloa, 45 años después del intento de golpe de Estado.

Durante la presentación de su libro Orden y libertad en Burgos, Aznar ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, al que acusa de utilizar esta decisión con fines políticos. En su intervención, ha enmarcado la desclasificación dentro de lo que considera una estrategia para desviar la atención de otros asuntos de actualidad.

Aznar ha afirmado que, para Sánchez, "el poder es un fin en sí mismo", y ha añadido que al presidente "le importa todo nada. Lo único que le importa es estar en el poder. Le da igual desclasificar documentos o regularizar inmigrantes, como si tiene que regularizar a tres millones de inmigrantes, que levantar el secreto del 23-F".

La salida de presos de ETA de la cárcel

El expresidente ha acusado a Sánchez de utilizar la desclasificación para desviar la atención de otros asuntos que preocupan a los ciudadanos: "Lo que quiere es desviar la atención de que los terroristas están saliendo de las cárceles del País Vasco. Porque transfirió la competencia de prisiones al País Vasco y la transfirió porque tiene un pacto con ETA para que salgan los presos de ETA de las cárceles del País Vasco. Eso es la realidad. Asimismo, el expresidente ha resaltado "la corrupción gigantesca que hay" en el Gobierno.

Aznar ha insistido en que Sánchez "le viene bien tener un polo opuesto al que alimentar. Pero a España le viene eso muy mal. Y a los dirigentes del polo opuesto a los que alimenta están encantados." Sobre posibles contactos entre el Gobierno y fuerzas de "populismo de derechas", ha comentado: "Me gustaría a mí saber cuántas conversaciones y qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo".

El expresidente ha añadido que España necesita, "un gobierno fuerte y cuanto más fuerte sea mejor", destacando diferencias en capacidad de gestión según el tamaño de la mayoría parlamentaria: "No es lo mismo el futuro de España con un Gobierno fuerte con 140 diputados y un acuerdo más o menos sólido que un Gobierno con 170 diputados. El primer gobierno no podrá afrontar los problemas de España, el segundo sí".

Críticas tanto al PSOE como a Vox

Aznar ha dedicado buena parte de su intervención a criticar tanto al PSOE como a Vox. Sobre la formación de derechas ha dicho que "el interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España –refiriéndose a Vox– es no pactar con el Partido Popular. El interés o el deseo de una parte muy importante del electorado de Vox es pactar, pero de los dirigentes no, porque los dirigentes prevalecen el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el fracaso del Partido Popular que el triunfo".

Para Aznar, la situación política es grave: "España ha caído en manos de una banda de delincuentes, que eran una banda antes de llegar al Gobierno, que se organizaron como banda para llegar al Gobierno. Han entregado el país a manos de los enemigos". Sobre el riesgo de caer en un "populismo de derecha", ha afirmado que "no hacen falta muros, hacen falta políticas y proyectos abiertos".