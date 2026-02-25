El comisario de referencia de Zapatero se vio con Sánchez en un acto en Moncloa al inicio de su Gobierno en 2019

El antiguo comisario y jefe de seguridad de Moncloa en época de José Luis Rodríguez Zapatero, Segundo Martínez, es la mano que mece la cuna de la Policía Nacional. Bajo su influencia se ha ascendido a cargos policiales y se ha aparcado a otros. Bajo su impulso se ha ascendido y respaldado en los peores momentos al ya exDAO González, acusado de violar a una subordinada. Y bajo su recomendación se ha apoyado el contrato de una compañía china, marcada en medio mundo (como Huawei), para el servicio de escuchas de la Policía, el famoso SITEL.

Pues bien, esa misma persona, Segundo Martínez, se vio con Pedro Sánchez en La Moncloa en febrero de 2019 con motivo de una visita a las nuevas instalaciones del Centro de Mando y Seguridad (CEMAS) del complejo de La Moncloa y bajo la supervisión de la actual jefa de seguridad de Moncloa, María Marcos.

Fuentes policiales apuntan a más contactos y señalan que también es clara la relación entre Martínez y Marcos, la actual responsable de seguridad de Presidencia del Gobierno. Marcos tomó posesión de su cargo tras llegar el PSOE al poder y fue anunciada como la primera mujer directora del Departamento de Seguridad de Moncloa.

El vídeo que muestra a Pedro Sánchez y Segundo Martínez juntos

Fue la propia Moncloa la que el 18 de febrero de 2019 dejó constancia, con vídeo incluido, de este encuentro al que fue invitado Segundo Martínez. "Pedro Sánchez visita las nuevas instalaciones del Centro de Mando y Seguridad de La Moncloa", señaló un comunicado de Presidencia. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado las nuevas instalaciones del Centro de Mando y Seguridad (CEMAS) del complejo de La Moncloa. Este centro se encarga tanto de la seguridad física del complejo, como de la coordinación de los dispositivos de seguridad establecidos para el presidente y resto de personalidades protegidas".

El acto no tenía nada de especial: "El CEMAS, inaugurado en 1996, se ha modernizado para la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad, la optimización de los recursos humanos, la mejora de la eficiencia de los recursos energéticos y la incorporación de comunicaciones seguras internas y hacia el exterior con diferentes organismos como Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Ayuntamiento de Madrid, 112 y Ministerio de Defensa".

Pero allí se presentó Sánchez: "El presidente ha agradecido el trabajo de todas las personas que conforman este departamento, de las que ha destacado su profesionalidad, basada en el esfuerzo, la discreción y el trabajo en equipo". Y al acto "asistieron la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella; el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños; la directora del departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, María Marcos, así como los exdirectores del departamento de Seguridad, Francisco Javier Ara, Segundo Martínez, Salvador Florido y Alejandro Hernández".

El vídeo recoge el momento del saludo protocolario entre Sánchez y Martínez. Hay que recordar que José Ángel González, el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía denunciado por la presunta violación de una agente subordinada, tuvo una relación privilegiada con el comisario Segundo Martínez. Segundo Martínez es el comisario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios compañeros de José Ángel González narran que su cercanía a "Martínez supuso su acercamiento al poder". Pero no al poder sin más, sino "a la sensación de estar por encima de todo. Y eso suele acabar mal. Especialmente en la Policía", añaden.

Estrechos lazos con Zapatero

El comisario, ya jubilado, Segundo Martínez es un hombre de la más absoluta confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez medió en la designación del ya destituido DAO González. Martínez, de hecho, intervino para frenar las posibles consecuencias internas de un incidente protagonizado hace años por el ahora ex director adjunto operativo (DAO) González en un local de alterne de Valladolid.

El citado altercado tuvo lugar durante la etapa en la que ambos coincidieron en Castilla y León, antes de que González alcanzara la cúpula operativa de la Policía Nacional. Las fuentes indican que, de haber seguido los cauces disciplinarios, el incidente podría haber afectado a la trayectoria del entonces comisario, pero Martínez medió para evitar sanciones y consolidó desde entonces una relación de confianza con González.

Segundo Martínez ocupó la jefatura superior de la Policía en Castilla y León entre 2002 y 2003, y posteriormente fue jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa durante los dos mandatos de Zapatero, blindando su influencia y poder en la estructura de Interior. Por su parte, González desarrolló gran parte de su carrera en Castilla y León, ocupando cargos como comisario provincial de Valladolid y, en 2018, director adjunto operativo, convirtiéndose en el número dos del cuerpo policial bajo el mandato del ministro Fernando Grande-Marlaska.