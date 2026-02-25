Javier Ruiz atribuye a Sabino Arana un papel clave para frenar el 23-F

El presentador de "Mañaneros" y pareja de la musa socialista Sarah Santaolalla, Javier Ruiz, ha protagonizado un delirante desliz al confundir al ideólogo del nacionalismo vasco, el racista Sabino Arana, con el que fuera secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey entre octubre de 1977 y enero de 1990, Sabino Fernández Campo.

Ocurrió este miércoles durante una conexión con el expresidente de la comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien detallaba algunos pormenores de la actuación de Fernández Campo durante la noche del 23-F de 1981.

Según Revilla, el papel de Fernández Campo fue determinante para impedir el paso a la Zarzuela del general Alfonso Armada la noche de autos. Y cuando el expresidente cántabro relataba los afanes de Fernández Campo, el perspicaz presentador interrumpió al expresidente cántabro para aportar el típico detalle periodístico de calidad.

"Déjeme ver si le estoy entendiendo bien. ¿Cuando se produce esa llamada, cuando Armada llama a la Zarzuela y dice 'voy a sacrificarme', quien le para los pies y le dice 'no hablas en nombre de España ni en nombre del Rey', quien frena el golpe no es don Juan Carlos, es Sabino Arana?", le espetó Ruiz a un imperturbable Revilla, quien se abstuvo de corregir a Ruiz a pesar de presumir de que Sabino Fernández Campo fue su amigo y que no podía revelar más detalles por discreción y respeto al finado.

Todo ello sucedió mientras Ruiz y su equipo de colaboradores "analizaban" la documentación desclasificada por el Gobierno sobre el golpe de Estado de 1981, al filo de las 13:15 horas. Ruiz, mirada penetrante, tono y gesticulación similar a la del "maestro" Antonio García Ferreras, creía haber dado con la gran clave del golpe de Estado 45 años después. Sabino Policarpo Arana Goiri no sólo se inventó la ikurriña sino que paró el golpe. Y después de muerto.

Puro periodismo de calidad en TVE.

Todo ello a cargo del presentador capaz de echar una bronca en directo a los técnicos por no lograr conectar en directo con Rosa Villacastín.