La dolencia cardíaca de Sánchez que podría explicar su deterioro físico

Libertad Digital publicaba en exclusiva que Sánchez sufre una dolencia cardíaca que le puede derivar en problemas graves como infartos y trombos. El presidente está siendo tratado en el Hospital Ramón y Cajal. Su deterioro físico y su delgadez se ha acelerado en los últimos meses y es visible en sus apariciones públicas con las facciones marcadas, ojeras y un rictus tenso, así como las venas de las manos extremadamente marcadas. Algunos medios han publicado que Pedro Sánchez de 53 años estaría demacrado por sufrir un estrés crónico como consecuencia de la presión política y el desgaste provocado por el cargo. Pero fuentes de toda solvencia ponen el foco en la dolencia cardiovascular: "Pedro Sánchez padece una dolencia cardiovascular de la que ha estado siendo tratado en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal. Este centro sanitario es el hospital de referencia de Moncloa, el Congreso de los Diputados y el Senado, ya que existe un convenio firmado al respecto".

"La dolencia cardiaca del presidente del Gobierno podría derivar en posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto y por ello, se le somete a frecuentes revisiones en el Ramón y Cajal y en otros centros sanitarios privados por especialistas en su dolencia. Durante las revisiones, se le realizan pruebas diagnósticas para seguimiento de su evolución. Concretamente, un TAC helicoidal para control de sus arterias coronarias. Esta técnica avanzada de tomografía computarizada (TAC) utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho al presidente es el jefe del servicio de Cardiología del Ramón y Cajal, José Luis Zamorano", añaden.