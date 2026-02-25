Podemos exige un examen público a los alumnos de la privada para obtener el título

Podemos ha registrado una enmienda para modificar la Ley de Universidades y así exigir a los estudiantes de la privada que una vez superados todos sus planes de estudio, tengan que someterse a un examen teórico sobre todos los contenidos tratados en la carrera para obtener la titulación. Esta prueba sería organizada por una universidad pública de su provincia para la obtención del título. Esto afectaría a los estudiantes de grado, máster y doctorado que estén cursando estudios en una universidad privada.

En otra enmienda, la formación de extrema izquierda, liderada por Ione Belarra, insta a modificar la Ley de Universidades para que las administraciones públicas no puedan "financiar directa ni indirectamente a centros universitarios privados". Del mismo modo, la formación morada propone que no se pueda reconocer una universidad privada "salvo que, en el ejercicio anterior al de su reconocimiento exista un 10% de solicitantes de plaza en los estudios de grado que, cumpliendo los requisitos académicos mínimos, no hayan obtenido la misma".

Prácticas en universidades privadas

En paralelo, otra cuestión donde el PSOE y la extrema izquierda han hecho hincapié es en las prácticas de la universidad. La norma registrada por los socialistas en la Cámara Baja establece que las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, cuando sean curriculares, no impliquen, en el momento de acordarse, una transacción económica (bajo forma de precio o de donación) entre el centro de origen y el de destino.

La finalidad de esta medida es evitar que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior "pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario". Además, busca salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas.

En el ámbito de la Formación Profesional existe un precedente similar, ya que la norma actual establece que "no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a una contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa".

La proposición de ley del PSOE pretende extender esta medida también al ámbito de la educación universitaria, de forma que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, sean de titularidad pública o privada, puedan establecer los acuerdos que estimen oportunos con las empresas, instituciones, entidades u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que aseguren el acceso efectivo de todos los estudiantes universitarios a la realización de las prácticas académicas externas en dichas empresas, instituciones, entidades u organismos.

